Al GF Vip 7 la squalifica di Ginevra Lamborghini è stata accolta con favore dalla maggior parte del pubblico, che ha condannato la sua frase proferita nella Casa in riferimento a Marco Bellavia, poi ritiratosi per problemi psicologici: “Merita di essere bullizzato uno come lui”. Alla luce del fatto che ha toccato una delle piaghe sociali, Alfonso Signorini e la produzione hanno proceduto con il provvedimento più duro. Ma ora sta succedendo qualcosa di molto negativo e lo staff della ragazza è stato costretto a intervenire.

Dopo la puntata del GF Vip 7, che ha anche causato la squalifica di Ginevra Lamborghini, alcune persone si sono rese protagoniste di gesti censurabili. Ed è stata presa una drastica decisione da parte dei collaboratori della sorella di Elettra. L’ormai ex gieffina è crollata in lacrime dopo la brutta notizia inerente l’addio al programma e anche quando è entrata in studio, non ce l’ha fatta a resistere e ha continuato a piangere. Per cercare di tirarle su il morale l’hanno aiutata anche Sonia Bruganelli ed Orietta Berti.

GF Vip 7, dopo la squalifica di Ginevra Lamborghini insulti e minacce a lei

Un bruttissimo comportamento è stato registrato anche da parte di alcuni utenti. Dopo che il GF Vip 7 ha disposto la squalifica di Ginevra Lamborghini, in tanti hanno cominciato a prendere d’assalto i suoi social, in particolare Instagram. Sono stati scritti messaggi recanti insulti. Inoltre, ci sono state anche delle vere e proprie minacce nei suoi confronti per il suo atteggiamento avuto nel reality show. E il suo staff ha quindi optato per una scelta molto rigida, nella speranza che ora le cose vadano sicuramente meglio.

E i siti Funweek e Il Messaggero hanno riportato alcuni commenti scritti da altri utenti, che stanno comunque respingendo questa aggressione verbale nei riguardi di Ginevra Lamborghini: “Ginevra ha sbagliato non poco, tantissimo. Lei è stata irresponsabile e meritava questa squalifica a mani basse, ma adesso se andate ad insultarla augurandole la morte, minacciandola e quant’altro, finite per fare lo stesso gioco che state condannando”. E poi un altro internauta ha commentato la decisione dello staff della ragazza.

Chi lavora per Ginevra Lamborghini ha deciso di bloccare i commenti sotto i post della giovane. E un utente ha detto: “Lo staff di Ginevra ha disattivato tutti i commenti ai post a causa degli insulti! Non ho parole”. Un altro ancora: “Vi indignate per il bullismo fatto a Marco e state riempiendo Twitter di meme sull’attacco di panico di Ginevra appena entrata in studio. Non siete migliori di lei, fidatevi, anzi”.