Ginevra Lamborghini squalificata d’ufficio dal GF Vip 7. Come preannunciato da Alfonso Signorini la quinta puntata ha visto più di un provvedimento drastico per il caso Marco Bellavia e la prima (secondo Giovanni Ciacci) a farne le spese è stata proprio la sorella di Elettra.

Che, colpo di scena, è stata accolta in studio dopo la cacciata dalla Casa. Di solito gli squalificati non hanno questo privilegio. E infatti tantissimi utenti si sono schierati contro questa decisione degli autori. Un ingresso, questo di Ginevra Lamborghini, che mai si è visto prima nella storia del reality: è entrata provata, tremante, in lacrime e singhiozzante. In una parola straziata.

Ginevra Lamborghini squalificata, cosa è successo in studio

Sicuramente dispiaciuta per aver contribuito alla sofferenza di Marco Bellavia, ma soprattutto preoccupata dell’opinione pubblica: ”Non ti posso vedere così e sti cavoli della gogna – ha detto Signorini a Ginevra Lamborghini squalificata – Tu hai sbagliato, ma nessuno ha il diritto di metterti in croce. Forse possiamo prendere il bene da tutto questo. Da quello che ricordo quando ci siamo parlarti, devo dire non me lo aspettavo proprio. Tra l’altro sei stata la prima a chiedere subito scusa”.

“Ho capito troppo tardi che abbiamo fatto un errore madornale – è riuscita a replicare l’ex vippona nonostante i singhiozzi – Sono i sensi di colpa. Non avrei mai voluto col senno di poi comportarmi in quel modo. Non lo dico perché sono qua davanti a voi, ma ho fatto una cosa schifosa”. Twitter nel frattempo ‘esplodeva’, con la maggior parte del pubblico ancora schierata contro di lei: non sarebbe dovuta entrare in studio “in quelle condizioni”, hanno scritto tanti oltre a “falsa”, “ridicola” e altri commenti di questo genere.

Per Orietta Berti nella Casa è stata la ragazza più buona e pulita. Ti è scappata quella frase, chi sbaglia impara”, ha detto ricordando la sua depressione dopo il suicidio di Luigi Tenco, che nel ’67 si tolse la vita dopo che la giuria la favorì al Festival di Sanremo. Anche Sonia Bruganelli è stata molto materna con Ginevra Lamborghini: “Non è niente di irrimediabile, tranquilla. Fattelo dire da me che sono stata bollata come stronza per anni”, le ha detto abbracciandola.