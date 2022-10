Caos estremo durante l’ultima puntata del GF Vip, la prima senza Marco Bellavia. Ginevra Lamborghini è stata squalificata dal GF vip 7. La scelta è stata inamovibile e tutto parte da una frase considerata gravissima dell’ereditiera. Qualcuno infatti ricorderà che la Lamborghini, il giorno prima del ritiro di Bellavia, ha detto al collega: “Ma allora si merita di essere bullizzato“. Naturalmente sui social è scoppiata una rivolta e in migliaia di telespettatori hanno chiesto la sua squalifica.

Gesto estremo che alla fine è arrivato da parte della produzione del programma. Ginevra durante la puntata si è poi scusata con tutti, soprattutto con Bellavia, ma non è bastato: “Io non immaginavo che avesse dei problemi. L’ho chiamato anche babbo e co***one, ma davvero non pensavo stesse male lo giuro. Se fosse qui gli chiederei scusa“. Poi la Lamborghini ha anche detto: “Sì è vero è colpa nostra. Abbiamo fatto quello che dice lei. Ed è colpa nostra se lui se n’è andato“.

Ginevra Lamborghini è stata squalificata dal GF vip 7

Il padrone di casa, all’inizio della trasmissione aveva detto: “Di uscite al GF Vip ne abbiamo viste molte. L’uscita di Marco Bellavia non è come le altre. Lui ha manifestato una fragilità psicologica ed ha riempito di una corrente emotiva tutto il pubblico. Tutti i telespettatori hanno fatto squadra con lui. Affronteremo questa storia e ci concentreremo su come hanno reagito i suoi coinquilini”.

“Alcuni dei quali si sono comportati in maniera terribile e ingiustificabile. Contro i quali abbiamo deciso di prendere dei provvedimenti molto gravi e irrevocabili. Stasera ci saranno delle conseguenza serie e dopo capirete meglio. La colpa però è di tutti, anche nostra. Mia perché non ho saputo scorgere il suo dolore ai provini”.

“Stasera Marco non può essere in studio e ci auguriamo possa esserlo il prima possibile. Le immagini che abbiamo visto sono orrende. L’uscita di Marco è legata alla vostra indifferenza. Questa è una pagina orrenda di televisione, questa è brutta televisione. Ginevra le scuse non bastano. Hai detto una frase pesantissima e hai legittimato il bullismo”. Poco dopo sarà la volta di Giovanni Ciacci.

