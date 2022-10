Marco Bellavia, tutti a parlare del suo ritiro al GF Vip 7. E a parlare male dell’atteggiamento degli altri inquilini della Casa, che ad avviso dei più non hanno mostrato un minimo di empatia e solidarietà nei confronti dell’ex conduttore di Bim Bum Bam. Anzi, l’hanno deriso e bullizzato, hanno fatto notare anche molti personaggi del mondo dello spettacolo.

La nuova puntata del GF Vip 7 post ritiro di Marco Bellavia è attesissima e nel frattempo, durante il daytime di lunedì pomeriggio Alfonso Signorini ha rotto il silenzio e mostrato anche una breve clip dell’ultimo confessionale del concorrente, che ha lasciato sconvolto il pubblico a giudicare dai primi commenti. Ha deciso lui di lasciare il gioco dopo un crollo accusato venerdì notte.

Marco Bellavia ritiro GF Vip 7, Signorini rompe il silenzio

“Sabato mattina come avrete visto tutti Marco Bellavia ha deciso di lasciare definitivamente la casa del GF Vip. Queste sono le immagini drammatiche del suo ultimo confessionale. Ha annunciato a tutti noi che non ce l’avrebbe più fatta ad andare avanti nel suo percorso. Una decisione maturata dopo una notte di venerdì particolarmente difficile. Una decisione che pareva essere irrevocabile”.

“La Casa può essere una cura in un momento della vita. La storia di Pamela Prati lo dimostra, ma lei è una donna più risolta. Ma anche Bossari ha trovato una nuova linfa vitale. La casa però può anche ingigantire i problemi, la convivenza forzata, la sensazione di costrizione. Non era forse un percorso adatto per la sua situazione in questo momento”, ha continuato Signorini sul ritiro di Marco Bellavia per poi condannare l’atteggiamento avuto da quasi tutti i vipponi.

questo è stato il discorso di Signorini nella striscia quotidiana di canale 5, per chi se lo fosse perso.

voglio proprio vedere come gestiranno stasera, visto che già stavano mettendo le mani avanti #gfvip pic.twitter.com/kQuZCgdTEr — ladytrash (@ladytrash2) October 3, 2022

Un colpo al cuore vedere Marco così nel confessionale 💔#gfvip — 𝓛𝓸𝓻y ♉️🖤🍀 (@lory999si) October 3, 2022

“I concorrenti hanno reagito in modo inatteso e in maniera assolutamente condannabile. Mostrando un’aridità totale e una mancanza di empatia e solidarietà. Nessuno ha allungato una mano. Nonostante lui pubblicamente avesse chiesto aiuto. Questo è un atteggiamento che si trova anche nel quotidiano. Avremo modo di parlarne e di capire come venirne fuori. Perché il pubblico ha giustamente – come noi – condannato certe frasi che non possono e non devono essere tollerate”.