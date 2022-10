Concorrenti GF Vip 7 a rischio. Sono ore pesanti all’interno della casa del Grande Fratello Vip 7, dopo il caso di bullismo su Marco Bellavia, il concorrente che sabato ha abbandonato la casa. Il concorrente aveva chiesto agli inquilini di aiutarlo in questo percorso ma di fatto è stato allontanato e sbeffeggiato.

L’unica ad aver provato a capirlo è stata Antonella Fiordelisi, che in queste ore ha anche spiegato di non aver capito il comportamento assunto dai suoi coinquilini. “È opportuno chiedergli scusa per le cose che gli avete detto, avete detto che recitava, uno che recita non se ne va così, è anche la pressione di tutti quanti che lo avete attaccato, ho visto delle scene che si potevano evitare”, ha detto la vip.

Concorrenti GF Vip a rischio con il televoto flash

“Non mi dire che erano problemi nostri, stava sdraiato a braccia larghe, sbatteva i piedi, non era l’ambiente giusto per lui, datti una calmata, stai dicendo ca*at”, la replica di Wilma Goich. Anche Sara Manfuso ha espresso il suo parere: “Ho detto che secondo me aveva bisogno di cure, quando una persona non sta bene ha bisogno di un supporto psicologico, adesso senza fare polemica, speriamo che lui stia bene, ci abbiamo parlato tutti”.

“Non sta bene lo abbiamo preso per il cl, è una persona che sta male, abbiamo sbagliato noi, si può anche tornare indietro sui propri passi”, le parole di Ginevra Lamborghini, una delle più criticare dal web insieme a Giovanni Ciacci, che però non ha mostrato alcun pentimento. Il caso Bellavia ha scatenato il web e molti personaggi famosi, in queste ore vicini all’ormai ex concorrete del GF Vip 7 con post e lettere pubbliche. Ma dopo i fatti i concorrenti del GF Vip sono a rischio uscita.

Ora sembra che i concorrenti del GF Vip 7 siano a rischio televoto flash. A riportare la notizia è stato Amedeo Venza. Secondo l’influencer ha “Sembrerebbe che il Grande Fratello stia valutando la possibilità di aprire un televoto flash e far decidere al pubblico chi deve lasciare il programma. Siete pronti?“.