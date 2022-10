Bullismo al GF Vip 7. Dopo l’addio di Marco Bellavia le cose non sembrano affatto cambiate e ora i vipponi se la prendono con un altro concorrente, questa volta accusato di portar sfortuna. Sabato scorso Marco Bellavia ha deciso di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip e ovviamente è scoppiato il caso.

Affetto da depressione, come più volte lui stesso ha dichiarato, Bellavia non ha retto alle pressioni all’interno della Casa, dove su più fronti è stato attaccato, allontanato e schernito. “Se si fossero realmente resi conto di quello che hanno fatto, dovrebbero prendere i loro quattro stracci, metterli in valigia ed uscire spontaneamente dalla porta rossa”, “Devono pagare per questo orrore, giustizia per Marco e per tutti quelli che subiscono le stesse cose ma che sono invisibili”, sono solo alcuni dei commenti contro il comportamento dei concorrenti.

Bullismo al GF Vip 7: Nikita accusata di portare sfortuna

Dopo l’uscita di Marco Bellavia i concorrenti del GF Vip 7 sono stati accusati di bullismo e anche molti sponsor hanno preso le distanze dalle frasi pronunciate all’interno della casa. L’ex conduttore di Bim Bum Bam è stato oggetto di insulti gratuiti solo per aver mostrato la sua fragilità psicologica. Per Gegia è un “pazzo e malato”, ”drogato” per Cristina Quaranta e altre frasi che hanno scatenato la furia del web.

“Secondo me fuori sta succedendo un casino. Secondo me Marco è stato male male male e non stiamo capendo. […] Ragazzi è tutto il giorno che ci rifletto, è stata una cosa pesante. Questa cosa di Marco ci deve insegnare una roba…”, ha detto Ginevra Lamborghini, una delle più critiche con l’ex vip., dopo che la Regina de Roma ha fatto irruzione fuori dalla casa per accusare il gruppo di bullismo. Ma non sembra che la lezione sia bastata, perché ora esplode un nuovo caso di bullismo al GF Vip 7. La nuova preda di Elenoire Ferruzzi, Sara Manfuso e Giaele De Donà è Nikita Pelizon, accusata di portare sfortuna.

Visto che siamo in tema di cessate ecco a voi Elenoire e Sara che insinuano che Nikita porti sfortuna con tanto di Mamma mandami un corno, anzi due di Elenoire e Sara e risate annesse di Antonino



Mentre le tre parlavano e imitavano Nikita, Elenoire ha anche chiesto alla madre di inviarle un corno porta fortuna. “Visto che siamo in tema di cessate ecco a voi Elenoire e Sara che insinuano che Nikita porti sfortuna con tanto di Mamma mandami un corno, anzi due di Elenoire e Sara e risate annesse di Antonino”, “Se fan branco pure contro Nikita che mai ha insultato o parlato male di nessuno, piena di vitalità ed un sorriso per tutti io mi arrendo quest’anno”, si legge sul web, che commenta il secondo caso di bullismo al GF Vip 7.