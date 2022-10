Caos al GF Vip 7 dopo l’addio di Marco Bellavia. Affetto da depressione, come più volte lui stesso ha dichiarato, Bellavia non ha retto alle pressioni all’interno della Casa ed ora centinaia di utenti del web attribuiscono ad alcuni dei concorrenti la responsabilità di averlo spinto ad andarsene.

“Se si fossero realmente resi conto di quello che hanno fatto, dovrebbero prendere i loro quattro stracci, metterli in valigia ed uscire spontaneamente dalla porta rossa”, scrive un utente. “Devono pagare per questo orrore, giustizia per Marco e per tutti quelli che subiscono le stesse cose ma che sono invisibili”. Il web si è schierato con il concorrente della Casa del Grande Fratello Vip.

Marco Bellavia è uscito nei giorni scorsi dalla Casa più spiata d’Italia facendo balzare in tendenza l’hasthtag #iostoconBellavia e scatenando non solo il web. A stare con l’ex conduttore di Bim Bum Bam anche molti vip: l’ex collega Cristina D’Avena, Giulia Salemi e tanti altri si sono schierati con lui e hanno criticato il comportamento degli altri concorrenti del Grande Fratello Vip. A seguito della polemica, gli stessi vipponi si sono detti molto preoccupati per le conseguenze che potrebbero esserci.

Caos al GF Vip 7, preoccupazione per i concorrenti – “Secondo me fuori sta succedendo un casino. Secondo me Marco è stato male male male e non stiamo capendo. […] Ragazzi è tutto il giorno che ci rifletto, è stata una cosa pesante. Questa cosa di Marco ci deve insegnare una roba…”, ha detto Ginevra Lamborghini, una delle più critiche con l’ex vip. Preoccupata anche Elenoire Ferruzzi: “Ci subiremo tutta la tiritera“, ha detto scatenando la risposta di Sara Manfuso: “Prepariamoci per domani. Buoni e cattivi“.

Elenoire: “Domani dobbiamo subirci tutta la tiritera”

Sara: “eh si, i buoni e i cattivi…”



Ma queste sono serie? Bho #gfvip — soleilandia ☀️ (@sisonokevin) October 2, 2022

L’uscita di Marco Bellavia ha scatenando il caos al GF Vip 7 e anche la Regina di Roma, che in queste ore ha raggiunto la casa di Cinecittà per inveire contro i vip, accusati di aver fatto del bullismo contro il concorrente. In particolare, il web se l’è presa con Gegia, Giovanni Ciacci, Charlie Gnocchi, Ginevra Lamborghini e Wilma Goich, Patrizia Rossetti che avrebbero spinto Bellavia ad uscire. Gli unici che avrebbero mostrato comprensione e che per questo motivo hanno ricevuto il plauso del web sono Luca Salatino e Antonella Fiordelisi. Ovviamente c’è chi spera in un intervento risolutivo: “Signorini domani dovrebbe annunciare la squalifica, non si può accettare l’inaccettabile”.