Una delle pagine più tristi della tv italiana si è verificata nelle scorse ore con l’abbandono del GF Vip 7 da parte di Marco Bellavia, che ha dovuto rinunciare al reality show per le sue grosse difficoltà psicologiche che sono peggiorate giorno dopo giorno. E in tanti sono convinti che a causare il deterioramento delle sue condizioni mentali sono stati anche gli altri concorrenti, che lo hanno attaccato pesantemente. E anche nelle scorse ore c’è chi ha continuato a parlare male dell’ex gieffino.

Nel corso di un dialogo tra alcuni protagonisti del GF Vip 7, il nome di Marco Bellavia è nuovamente uscito fuori e non per giudizi positivi. Anche dopo il suo addio, nella Casa più spiata d’Italia gli utenti sono certi che non ci sia assolutamente solidarietà, ma solamente cattiveria gratuita. E c’è grandissima curiosità per scoprire cosa accadrà nella giornata di lunedì 3 ottobre, quando andrà in onda una nuova puntata in diretta. E alcune voci darebbero sia Alfonso Signorini che gli autori infuriati per questa vicenda.

Leggi anche: “Fate schifo, vergogna”. GF Vip 7, terremoto dopo l’addio di Marco Bellavia





GF Vip 7, Marco Bellavia e il suo addio: continuano gli attacchi

In tanti avevano sperato che al GF Vip 7 tutti avessero ormai compreso la gravità della situazione relativa a Marco Bellavia. Ma a quanto pare le cose non starebbero così, visto che sono stati diffusi nuovi commenti di alcuni concorrenti, due in particolare, che sembrano quasi continuare a mettere il dito nella piaga. Gli utenti di Twitter, che stanno seguendo 24 ore su 24 le dinamiche dei vipponi su Mediaset Extra, hanno protestato vivacemente contro queste persone ritenute praticamente insensibili.

Charlie Gnocchi ha raccontato un episodio riguardante Marco Bellavia: “Stamani era presto e ha svegliato Ciupilan. Gridava e parlava da solo contro il muro. Ho detto ‘ma questo è matto?’ e gli ho parlato. Mi ha detto che a lui non fregava niente delle regole del GF Vip”. E successivamente a intervenire è stata anche Wilma Goich, la quale ha proferito queste parole: “Sì, l’abbiamo sdraiato a terra a braccia aperte che urlava. Ha bisogno di essere aiutato, non è l’ambiente per lui ma non è colpa nostra se è andato via”.

Charlie: Stamattina Marco parlava col muro, ho pensato ma cos'è MATTO?



LO SQUALLORE CONTINUA… #GFvip — Sid Apple (@AppleQuiSid) October 1, 2022

E alcuni internauti hanno dunque scritto: “Lo squallore continua. Charlie stamattina ha detto che Marco parlava col muro. Ho pensato che fosse matto”, “Marco aveva solo bisogno di condividere il suo dolore per alleggerirsi, punto”. Staremo a vedere come si evolverà questa triste vicenda.