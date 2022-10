L’addio di Marco Bellavia ha scatenato polemiche dentro e fuori la casa del GF Vip 7 dove è scoppiato uno scontro feroce tra Gegia e Antonella Fiordelisi, l’unica tra le vippone a difendere dal primo minuto Marco. Una discussione accesa tanto che si è temuto si potesse arrivare alle mani. Nello specifico Gegia ha detto: “Eh grazie ciao. Non ho detto che recitava, non stava bene. Ma è meglio così per lui. Adesso prenderà le medicine e chissà che non possa ritornare”. Parole che hanno fatto immediatamente saltare Antonella Fiordelisi: “Per me è opportuno chiedere scusa a marco per le cose dette. Avete detto che recitava”.



E ancora: “Io ho visto delle scene brutte e non nascondiamoci. Tu Gegia hai detto che doveva andarsene e questo è brutto. Avete avuto delle reazioni non belle. Io mi invento tutto? Dovete vergognarvi per quello che avete detto. Uno che recita non se ne va così, è un ragazzo che non sta bene. Aveva la pressione di tutti che l’avete attaccato”. Secca la risposta: “Dici caz***e. Ti inventi tutto bugiarda. Fa a posta per essere messa in mezzo e calcolata. Guarda te che razza di falsona”.

GF Vip 7, l’addio di Marco Bellavia scatena le polemiche



“Bugie per infangarci. Non abbiamo mai detto che deve andarsene. […] Io gli ho detto che aveva un esaurimento e che doveva prendere anche la valeriana. Guardate che ho pianto pure io e non mi sono fatta vedere”. Wilma è intervenuta in difesa di Gegia: “Aveva dei problemi cavoli, l’hanno tenuto ore dentro. Ci saranno dei problemi diversi e non nostri”.



“Non era l’almbiente giusto per lui qui e basta. Smettiamola di dire che è colpa nostra. Non è colpa nostra, stamani stava sdraiato a braccia larghe e urlava. Lei è una santa? Dice che tutti l’abbiamo attaccato, ma de che? Sta bugiarda che vuole fare la santarellina. Io ho pianto pure e nessuno dice nulla”. L’unica che ha dato segno di pentimento è stata Sara Manfuso.



“Io ho detto che ha bisogno di sostegno e cure. Mi sono sentita in colpa, ma non dovrei perché è vero che ha bisogno di cure. Forse qui dentro non è il posto giusto. Adesso senza fare polemica speriamo che stia bene. Deve curarsi e rimettersi e lo farà fuori”. Patrizia Rossetti invece si è limitata a dire: “Io non torno indietro sui miei passi. C’ho provato a parlargli”.

