Marco Bellavia, a parlare del gieffino anche Federica Panicucci. Un capitolo della puntata di Mattino 5 come sempre ispirato dalle più recenti vicende avvenute nella casa del GF Vip 7. Anche la conduttrice ha infatti affrontato con i telespettatori il caso di Marco Bellavia dopo le sue ultime ammissioni.

La confessione di Marco Bellavia al GF Vip 7. Il gieffino non ha potuto trattenere la verità su un periodo molto delicato di vita: “Ho avuto delle defaillances nelle ultime ore, non sono abbastanza equilibrato in questo momento, ho un problemino. Ad oggi preferisco stare tranquillo“.

La confessione di Marco Bellavia al GF Vip 7. Il dibattito nello studio televisivo di Federica Panicucci

Ma le parole di Marco Bellavia sembra non siano state accolte dal gruppo di inquilini del GF Vip. Sull’argomento è tornata a parlarne anche Federica Panicucci nel corso della puntata di Mattino Cinque. (GF Vip 7, Marco Bellavia l’hanno visto tutti: concorrenti preoccupati).

“La cosa fondamentale è che Marco ha chiesto aiuto e tutti lo hanno preso in giro. Ha avuto l’umiltà di chiedere aiuto“, sono state le parole di commento di Patrizia Groppelli. “La Prati non è vittima di Bellavia, lei è ancora più furba di lui perché ora fa il tira e molla e dice di non essere più sicura. Non è Marco a prendere in giro Pamela, è il contrario“, ha poi aggunto Raffaello Tonon.

Nel salotto televisivo di Federica Panicucci, il caso su Marco Bellavia ha animato il dibattito: “Anche Daniele Bossari nella mia edizione ha manifestato dei disagi, noi non siamo psicologi, però lo abbiamo ascoltato. Bellavia è stato rifiutato, non è stato ascoltato. Il percorso terapeutico all’interno del Grande Fratello è impossibile, ma se l’aiuto sta nell’ascolto possono provare ad ascoltarlo. I vipponi di quest’anno non ascoltano Bellavia perché sono bulli di periferia. Questa scena la vediamo ovunque: il branco che si riunisce contro una persona“.