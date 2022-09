Ginevra Lamborghini e Nikita sempre più vicine. Una volta spalancata la gettonatissima porta rossa del GF Vip 7, i concorrenti della nuova edizione del reality show di Alfonso Signorini hanno da subito compreso quali relazioni tessere e come.

Ginevra Lamborghini intima con Nikita Pelizon. Tra le due concorrenti della casa, momenti sempre più privati e intimi che lasciano sognare i numerosi fan. Una complicità che si esprime attraverso sguardi ma anche a parole.

Ginevra Lamborghini e Nikita appaiono di giorno in giorno sempre più legate, da cosa è ancora tutto da scoprire. Si, perché di recente il loro modo di scambiarsi qualche parola, ha acceso le fantasie di molti. Ecco cosa è successo tra le due inquiline del GF Vip 7. (Caos al GF Vip 7, Ginevra Lamborghini nei guai: il pubblico non perdona).

Tutto stava procedendo in apparente calma, quando una frase ha fatto alzare subito le temperature. “Tu hai un neo che sembra un cuoricino, qui sul labbro”, sono state le parole di Ginevra Lamborghini. Una frase che ha subito stuzzicato Nikita.

“Lo hai detto perché sei innamorata di me e non lo sai”, la risposta di Nikita. Ma non è finita qui, perché dopo la frase a caldo, Nikita ha mostrato altri nei, scoprendosi all’altezza del petto. Un momento intimo ma anche televisivo che lascia sognare molti fan del programma. Il resto è ancora tutto da scoprire.