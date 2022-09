Nell’invettiva contro Giaele De Donà e il suo matrimonio aperto si è inserita anche Carolina Marconi. L’ex gieffina e attuale vippona è tra i tanti, forse quasi tutti, inquilini della Casa a giudicare male il rapporto dell’influencer con il facoltoso marito e lo ha fatto anche in diretta.

Non ha avuto la “reazione esplosiva” di Ginevra Lamborghini, ma anche Carolina è stata molto dura: “Il tuo non è amore. Tu vuoi i suoi soldi e al massimo gli vuoi bene”, ha detto a Giaele commentando questo ormai famoso matrimonio aperto di cui si parla da giorni.

Carolina Marconi contro Sonia Bruganelli al GF Vip 7

Le parole di Carolina Marconi, ma in generale l’atteggiamento della Casa che è praticamente unita contro Giaele, ha fatto saltare dalla sedia Sonia Bruganelli, che ha bacchettato tutti quelli che continuano a giudicare e attaccare Giaele: “Ma perché deve dare spiegazioni voi sul suo matrimonio? Ma che ve ne frega a voi”. Sembrava finita lì e invece finita la puntata, dunque nella notte, Carolina Marconi si è sfogata.

“Sonia ha sparato a zero, non mi ha fatto nemmeno parlare. Sì hai visto quello che ha fatto e come mi ha attaccata? Non esiste dai. A me sta cosa che ha fatto Sonia non mi è piaciuta proprio, è stata fuori luogo. Mi ha attaccata così senza sapere nulla. Non sapeva che io sono stata tutto il tempo a cercare di capire Giaele e darle consigli. Perché così Sonia fa risultare che io sono la bigotta della situazione e lei no”, ha detto a Pamela Prati Carolina.

“Ma perché deve dare spiegazioni a te Ginevra e Carolina, ma che ve ne frega a voi.

Perché vi deve dare delle giustificazioni? Per farti capire ha dovuto tirare fuori anche che sua madre sta male.”



Sonia Grazie. #GFvip — 𝙣𝙞𝙘𝙤𝙡𝙚🐧 (@imnichi_) September 29, 2022

E ancora: “Se Sonia mi ha attaccato è perché non sapeva tutto. Cioè che Giaele mi ha detto che l’amore libero è lei a volerlo e non il marito. Se tu fai soffrire una persona non è amore. Lei lo costringe a fare questa cosa di coppia. Oh ci sono i video, il marito dice che piange. Sì mi ha proprio detto che lui sta soffrendo di questo. Mi ha detto che è lei che vuole stare sei mesi con lui e sei mesi lontana. In una confessione oggi è crollata e mi ha proprio specificato che lui non ce la fa più e che è lei che porta avanti questa coppia aperta. Perché io non voglio che passi che io l’attacco e faccio branco contro di lei. Se io parlo è perché so delle cose che Sonia non sa tutto qui”.