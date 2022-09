Attimi di tensione nella casa del GF Vip 7. Charlie Gnocchi è una furia con Nikita Pelizon ed Edoardo Donnamaria. Ma non solo, il fratello di Gene, se l’è presa un po’ con tutti, anche con quelli che non c’entravano niente. Per capire però cosa sia successo, dobbiamo fare un passo indietro. Siamo nel cuore della notte e probabilmente per noia, Edoardo e Nikita hanno deciso di fare uno scherzo proprio a Charlie. Annoiati e in cerca di qualcosa da fare, hanno deciso di organizzare uno scherzo al loro ‘amico’.

Mentre Gnocchi dormiva in camera, i due ragazzi hanno tagliato della cipolla e hanno deciso di ficcargliela nel letto. A quel punto la furia dell’uomo è stata incontenibile: prima si è alzato per via del forte odore di cipolla che gli era stata messa sul cuscino, poi è andato alla ricerca dei colpevoli. Sono tutti d’accordo nell’affermare che la reazione del gieffino è stata a dir poco esagerata, per non dire spaventosa.

Charlie Gnocchi è una furia con Nikita Pelizon e Edoardo Donnamaria

All’inizio sembrava che Gnocchi l’avesse presa con filosofia: poi, tutto d’un tratto, ha rincorso Edoardo Donnamaria, con fare aggressivo e per di più con la stecca del biliardo in mano, come se volesse rompergliela addosso. Poco dopo l’uomo si è rivolto furioso nei confronti di Cristina Quaranta, convinto (a quanto pare) che la soubrette fosse stata complice dello scherzo insieme a Nikita.

Naturalmente sono intervenuti alcuni gieffini per placarlo ma non c’è stato nulla dare. Antonino Spinalbese ha provato a farlo calmare ma Charlie Gnocchi gli ha detto: “Non mi rompere i c…..”. Poi, mentre Nikita cercava di riavvicinarsi a Gnocchi nel tentativo di scusarsi lui ha dato ancora più di matto. La vittima dello scherzo è rimasta impassibile e ha definito la modella senza troppi giri di parole “un’imb..ille”.

Nikita piange per lo scherzo a Charlie e le cattiverie che poi le ha detto Ciacci #GFvip #gfvip #gfvip7 pic.twitter.com/7mnxSMyp3s — Trash Vision (@trashvision_) September 26, 2022

La giovane ci è rimasta naturalmente male ed scoppiata a piangere in giardino. La donna si è poi lamentata tra le lacrime anche di Giovanni Ciacci. “Sì, ma anche Ciacci che mi dice che mi spedisce fuori a calci in c…o. Se me lo dice con quel tono da tiranno dittatoriale…”. Che succederà stasera? Ce ne aspettiamo delle belle.

