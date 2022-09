“Spregevole e meschina”. GF Vip, spunta il video di Elenoire: choc per la frase intercettata

Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino. In questi giorni i due sono stati i protagonisti assoluti del GF Vip 7. Dopo il malinteso dei giorni scorsi, Luca ed Elenoire hanno provato a riavvicinarsi e chiarirsi male cose non sono andate bene.Luca ha continua a sostenere di essere stato frainteso e che magari Elenoire ha interpretato in maniera errata alcuni comportamenti che per lui erano un semplice scherzo.

Elenoire non è convinta, non crede alle sue parole e ammette rassegnata di essere abituata a ricevere questo tipo di trattamento da parte degli uomini. Luca, che non nasconde di provare un affetto sincero per la vip, spiega che cerca il confronto proprio perché la rispetta. La lite degenera e nella casa del GF Vip 7 volano urla. Elenoire è convinta di non aver travisato nulla e non può reprimere o mentire su quello che sente. “Tu hai visto la clip e ti sei vergognato, come fanno tutti” ha detto Elenoire Ferruzzi.

Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino. Torna la pace ma lei non convince

“Se mi vergognavo manco ci scherzavo con te” ha risposta di Luca. “Tutto quello che stai dicendo lo hai vissuto nella tua testa, nella realtà non esiste! Ma secondo te io c’ho provato con te? Stai dicendo tutte stron***. Ma cosa ti ho fatto capire? Una volta, due volte, tre volte, mi avete rotto tutti il ca***”. Poi le urla di Elenoire Ferruzzi contro Luca Salatino. La vip è convinta che da parte dell’ex UeD ci sia qualcosa ma che lui non voglia ammetterlo.

“Calmati e abbassa la voce quando parli con me. Tu hai visto la clip e ti sei vergognato come fanno tutti! Come fanno tutti che nascondono tutto! Sei uguale a tutti gli altri. Parli di rispetto ma hai fatto peggio! Io non ho travisato proprio niente!”. Anche gli altri vip cercano di far ragionala, ma la cosa non serve. Dopo la sfuriata Elenoire Ferruzzi ha chiesto un nuovo confronto a Luca Salatino.

ELENOIRE FERRUZZI: "LUCA, NON VORREI MAI PERDERTI"

Dopo la rappacificazione, Luca Salatino ed Elenoire #Ferruzzi cercano di comprendere la natura della loro amicizia.#gfvip7 #GFVIPParty #gfvip pic.twitter.com/9qXoU237Os — 🌟Angelo 💫 (@Ang_Gulino) September 25, 2022

La mossa della Ferruzzi – chissà se pure gli autori hanno messo il loro zampino – è stata spregevole e meschina.

Sì, se ne parlerà per tre o quattro puntate e poi stop, tuttavia sarà soltanto il ragazzo a pagare di più, perché alla fine del suo GF lo tempesteranno di domande. — G17 (@BLOOMZEER) September 25, 2022

“Mi sei mancato tanto in questi giorni, ho pianto tutte le notti, non ho dormito mai. Poi mi svegliavo, pensavo subito a te. Del tuo rapporto con Ginevra sono un po’ gelosa, te lo dico scherzando ma sono gelosa davvero. Lunedì dirò in puntata quello che provo per te non posso vergognarmene. Se mi sono innamorata? Per quello ci vuole del tempo.. Ma ho paura di perderti”, ha detto la vip.

“Se noi siamo amici non mi perdi, se vuoi andare oltre sì mi tiro indietro“, ha detto Luca Salatino. Elenoire Ferruzzi ha cercato di minimizzare le parole usate durante la lite, ma sul web il suo cambio di rotta non è piaciuto a tanti, soprattutto alla luce del video in cui si sente commentare: “Beh amore, adesso si va avanti almeno per tre puntate”. E così il dubbio è lecito. Elenoire e gli autori hanno organizzato tutto per creare dinamiche?