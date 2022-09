Non c’è pace tra Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino: i due si sono affrontati duramente dopo gli ultimi avvenimenti della diretta al GF Vip 7. Inutile girarci intorno, i due gieffini, vicinissimi sin dalle prime ore, hanno litigato. Il motivo è semplice: tutto è capitato dopo che Antonino Spinalbese ha riportato a Luca Salatino le teorie di Elenoire Ferruzzi (Elenoire era convinta che lui si era invaghito di lei). A questo punto l’ex tronista ha sbottato ed è andato a parlarle, ma non con i soliti toni distesi.

“Tutto quello che stai dicendo lo hai vissuto nella tua testa, nella realtà non esiste!” – ha detto a Elenoire Luca Salatino – “Dici che vuoi bene alla gente? Ma a chi vuoi bene? A me? Ma secondo te io c’ho provato con te? Stai dicendo tutte stron…te perché ti ho cantato una canzone d’amore? Ma che co stai a dì? Ma secondo te cosa ti ho fatto capire? Ma secondo te se mi vergognavo neanche ci scherzavo con te!”. A questo punto però Elenoire Ferruzzi è sbottata e gliene ha dette quattro: “Ma finiscila! Io dico quello che penso e non mi devi rompere!”.

Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino: i due si sono affrontati

E ancora: “Io quello che sento dico! Tu devi farlo sapere a tutti! Lo hanno capito tutti che ami la tua fidanzata, hai messo i manifesti, basta! Sono due giorni che spacchi i cogli**ni! Mi stai dando della scema?”. Ma non è finita perché poco dopo ha continuato e ha detto a Salatino: “Tu hai visto la clip e ti sei vergognato come fanno tutti!”.

Poi prosegue: “Come fanno tutti! Sei uguale a tutti gli altri! Parli di rispetto ma hai fatto peggio! Io non ho travisato proprio niente!” – poi, parlando con gli altri vipponi, ha aggiunto – “Lui è fidanzato, non io! Dice che ama la fidanzata solo per far capire che con me non c’è niente. Io non ho travisato niente con nessun uomo qua dentro, solo con lui? Chissà come mai”.

Sono solo 6 giorni … secondo me lei è assurda ma, nessuno intorno a lei ha provato a dissuaderla. Anzi hanno rincarato la dose#gfvip7



pic.twitter.com/GT52JpXi3E — Antonino Spinalbese Fanpage (@brera26) September 24, 2022

Insomma, Luca Salatino ha voluto una volta per tutte spiegare chiaramente che non è assolutamente interessato a Elenoire Ferruzzi, qualora ce ne fosse stato bisogno. E naturalmente la Ferruzzi non l’ha presa benissimo, come era facilmente prevedibile. La cosa finisce qui? In tanti sono convinti del contrario.

