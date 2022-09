Luca Salatino è al GF Vip 7 da meno di una settimana e ha già fatto molto parlare di sé. Prima (o meglio, subito) in lacrime per la fidanzata Soraia di cui soffre già la mancanza; poi i problemi con Elenoire Ferruzzi, che aveva evidentemente frainteso il rapporto creatosi dall’inizio con l’ex UeD.

“Che non facesse passare messaggi sbagliati o faccio un macello. Sono entrato da fidanzato l’ho detto dal giorno zero. Lei mi ha detto che io gliel’ho fatta credere, ma cosa? Stavo solo scherzando con lei, gioco!”, si è sfogato Luca Salatino con gli altri del GF Vip 7 per poi cercare Elenoire Ferruzzi per un confronto.

Leggi anche: Chi è Luca Salatino: età, altezza peso, fidanzata, lavoro, UeD e GF Vip 7





Luca Salatino GF Vip 7: “Me ne vado”

Lei però ha mantenuto la sua posizione e deciso di chiudere: “Una persona è fatta di carne e ossa, io sono fatta di carne e ossa, non sono fatta di merda. Stavo provando un’attrazione per te, per te è sempre stato un gioco?Bene, ok!”. Ora si parla di nuovo di Luca Salatino perché, proprio come Sara Manfuso, vuole già lasciare il GF Vip 7.

Complice anche la lontananza dalla fidanzata Soraia, lo chef romano ha dei momenti altalenanti che non riesce a gestire, nonostante siano passati pochi giorni dall’ingresso nella Casa. “Non mi fare innervosire, sto male Elenoire. Se esco? Infatti domani esco! Non posso vivermi una esperienza così”, ha dapprima ‘minacciato’ l’ex tronista di UeD.

Più tardi Luca Salatino si è sfogato con Sara Manfuso, a cui ha rivelato di voler abbandonare il GF Vip 7: “Sono cinque giorni che piango non ce la faccio più. Me la sto vivendo male tutti i giorni, voglio andare a casa, non me la sto vivendo bene. Ho l’ansia per tutto il giorno, tutti i giorni, domani chiederò ufficialmente di uscire. – si legge sul sito Biccy – In questo momento ho una mancanza, non vedo la mia ragazza da dieci giorni sto male. Ho anche mia madre che non sta bene, qua è tutto amplificato”. Se ne andrà davvero?