Luca Salatino: età, altezza peso e curiosità. È entrato nel cast del GF Vip 7 ma è noto al pubblico italiano per aver partecipato a Uomini e Donne. AIl giovane è arrivato nello studio del dating show condotto da Maria De Filippi nel 2021 per corteggiare la tronista Roberta Giusti. Durante il percorso Luca Salatino ha riscosso molto successo nel pubblico del programma, ma la scelta della tronista è stata un’altra.

Dopo il lungo percorso all’interno dello studio di Uomini e Donne, Roberta Giusti ha scelto infatti Samuele. Per Luca Salatino è stato un brutto colpo, ma grazie al suo carattere e alla sua simpatia è riuscito a conquistare il pubblico. Proprio i telespettatori hanno chiesto a gran voce il ritorno in studio.

Luca Salatino è tornato a Uomini e Donne nella stagione successiva come tronista. Amatissimo dal pubblico e dagli opinionisti della trasmissione, il giovane ha trovato l’amore ed è uscito con la bella Soraia Ceruti. A settembre prima dell’ingresso di Luca Salatino nella casa del Grande Fratello Vip 7, Luca Salatino ha dedicato un post molto romantico alla sua fidanzata, confessando a tutti, e soprattutto a lei, che loro due erano destinati ad amarsi.

Dopo l’esperienza a Uomini e Donne, nel 2022 Luca Salatino è entrato nella casa del Grande Fratello Vip insieme ad altri 23 concorrenti. Il giovane romano ha due grandi passioni, lo sport e la cucina. L’ex volto di Uomini e Donne è infatti un pugile e uno chef. Nel 2022 è arrivato quinto al concorso che premiava la miglior carbonara d’Italia. “La mia grande passione è il pugilato”, ha raccontato nella clip di presentazione del GF Vip 7.

“Il mio piatto forte è la pasta, soprattutto la carbonara. La cucina è una grande arma di seduzione. Vengo da una famiglia molto umile. Sono cresciuto su un muretto in periferia. Il muretto non è Oxford. Ti può insegnare tanto, ma se non stai attento ti può anche togliere tanto. Quando uno dice che la palestra e il pugilato ti tolgono dalla strada è vero. Ho vinto tanti match, ma la battaglia più bella e difficile da vincere è quella con te stesso”, ha raccontato ancora l’ex volto di UeD.

Luca Salatino: età, altezza, peso e lavoro. Il giovane lavora come chef al ristorante Pro Loco di Trastevere, a Roma, in Via Goffredo Mameli 23. È nato a Roma nel febbraio del 1992. La sua altezza è di 180 centimetri per un peso di circa 75 chili.