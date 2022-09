Elenoire Ferruzzi è certamente la concorrente che più di tutte sta facendo discutere al GF Vip 7. In questi giorni si è arrabbiata non poco perché, a suo dire, Luca Salatino si è comportato male nei suoi confronti prima illudendola che potesse nascere qualcosa che vada oltre l’amicizia per poi tirarsi indietro. Ma l’ex Uomini e Donne ha smentito sin da subito categoricamente, confermando il suo amore per la fidanzata Soraia. E ora Elenoire ha fatto parlare di sé perché il suo seno è uscito fuori all’improvviso.

Ebbene sì, avete capito proprio bene. C’è pure un video a testimoniare che Elenoire Ferruzzi al GF Vip 7 ha fatto vedere inavvertitamente il suo seno. Intanto, lei si è avvicinata a Daniele Dal Moro. I due a un certo punto della serata si sono ritrovati a letto insieme, intenti a farsi coccole e dedicarsi attenzioni, con Elenoire Ferruzzi che ha deciso di fare un massaggio davvero speciale al nuovo inquilino: a suon di baci. Una scena che non è sfuggita al popolo dei social, secondo cui Daniele Dal Moro starebbe cercando di ‘ripulire’ la sua immagine.

Elenoire Ferruzzi, al GF Vip 7 le esce il seno fuori: il video

E proprio mentre si trovava in compagnia di Daniele, in modo inaspettato Elenoire Ferruzzi è diventata protagonista al GF Vip 7 di un momento hot, praticamente da censura. Il suo seno è fuoriuscito per qualche secondo, ma tanto è bastato agli utenti per accorgersene subito e diffondere in rete il breve filmato, diventato virale su Twitter. Ancora una volta ha rubato la scena nella Casa più spiata d’Italia e chissà quante altre cose succederanno, prima della puntata in diretta prevista per lunedì 26 settembre.

Elenoire Ferruzzi era intenta ad aggiustarsi, prima di proseguire la sua conversazione e quindi la conoscenza più approfondita con il compagno di avventura, quando una parte del suo décolleté è uscita fuori facendo intravedere il capezzolo. E l’utente Twitter che ha postato il filmato ha commentato: “Ele, ti si vede il capezzolo. E fatelo vedere che cavolo me ne frega, sono così belli da vedere”. Non possiamo fare altro che aggiungere che, nel bene o nel male, la gieffina sta catalizzando quasi tutta l’attenzione su di sé.

Ele ti si vede il capezzolo e fatelo vedere che cavolo me ne frega sono così belli da vedere pic.twitter.com/u7aGzDYIbf — ciccio; ☁️ (@ciccio_co) September 23, 2022

Intanto, sarebbe in crisi profonda Sara Manfuso. La concorrente sarebbe vicina all’addio secondo alcuni utenti: “Ma perché Sara vuole abbandonare?”, “Sara che vuole abbandonare perché forse si è resa conto della figura di me*** che sta facendo e non vuole finire in puntata lunedì sera?”, “Sara forse vuole abbandonare? Rip amica mia”, “Sara Manfuso vuole andarsene e ci farebbe un favore”.