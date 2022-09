Elenoire Ferruzzi, dopo Luca Salatino Daniele Dal Moro? Al GF Vip 7, che è appena iniziato, si parla praticamente ogni giorno di lei. Nel corso dei primi tre giorni in Casa si è molto avvicinata all’ex tronista di UeD, che ricordiamo è fidanzato con Soraia. Anche Luca l’ha più volte cercata per una coccola o per scherzare.

Insomma, il pubblico ha visto la nascita di quella che sarebbe potuta essere una bella amicizia, ma che lei ha palesemente frainteso. E Salatino si è sfogato con gli altri: “Che non facesse passare messaggi sbagliati o faccio un macello. Sono entrato da fidanzato l’ho detto dal giorno zero. Lei mi ha detto che io gliel’ho fatta credere, ma cosa? Stavo solo scherzando con lei, gioco!”.





Elenoire Ferruzzi Daniele Dal Moro insieme al GF Vip 7

Poco dopo, quando l’ex tronista ha cercato Elenoire Ferruzzi per un confronto, lei ha mantenuto la sua posizione e deciso di chiudere: “Una persona è fatta di carne e ossa, io sono fatta di carne e ossa, non sono fatta di merda. Stavo provando un’attrazione per te, per te è sempre stato un gioco?Bene, ok!”. E qui entra in gioco Daniele Dal Moro, altro ex tronista UeD.

O meglio, questa è l’impressione che molti hanno avuto vedendo le ultime immagini (qui il video) dei due in camera da letto: dopo il due di picche da Luca Salatino Elenoire Ferruzzi si sta già consolando con Daniele Dal Moro, che è entrato nella Casa giovedì sera.

Per chi dice “State giudicando Elenoire e neanche la conoscete”.



Chi la “giudica” lo fa per quello che ha fatto dalla fine della puntata di ieri sera fino 10 minuti fa nel letto con Daniele.

E solo con questa cosa è stata di un’incoerenza assurda. Quindi, anche meno. #gfvip — kristina (@hiamkris_) September 23, 2022

I due a un certo punto della serata si sono ritrovati a letto insieme, intenti a farsi coccole e dedicarsi attenzioni, con Elenoire Ferruzzi che ha deciso di fare un massaggio davvero speciale al nuovo inquilino: a suon di baci. Una scena che non è sfuggita al popolo dei social, secondo cui Daniele Dal Moro starebbe cercando di “ripulire” la sua immagine dopo gli scivoloni del passato, come uno omofobo durante la sua precedente avventura al GF Vip.