Notizia davvero importante sul GF Vip 7 e che riguarda i nuovi concorrenti. Il reality show comincerà il 19 settembre e il pubblico è già in trepidante attesa per conoscere i volti che entreranno nella Casa più spiata d’Italia e si daranno battaglia per mesi con l’obiettivo di vincere e succedere a Jessica Selassié, trionfatrice della scorsa edizione. C’è però qualcosa di inedito quest’anno, dunque Alfonso Signorini e la produzione hanno dovuto assumere una decisione che rappresenta una vera eccezione.

Il GF Vip 7 è sempre ben collegato alla realtà esterna e quindi i nuovi concorrenti avranno la possibilità di fare qualcosa di importante. Parlando comunque della trasmissione, salvo ulteriori colpi di scena, non ci sarà Rita Dalla Chiesa. Lei infatti ha decido di scendere in politica ed è candidata alle elezioni politiche del 25 settembre con Forza Italia di Silvio Berlusconi. Per precisione di informazione, la donna sarà la capolista dell’uninominale nella regione Puglia e nei plurinominali in altre regioni italiane.





GF Vip 7, i nuovi concorrenti potranno uscire per votare

A riportare la novità sul GF Vip 7 e sui nuovi concorrenti che si sfideranno dal mese prossimo è stato il portale Dagospia di Roberto D’Agostino. Qualche giorno dopo l’inizio del reality show di Canale 5, ci sarà un avvenimento fondamentale per la nostra nazione e in tanti si erano soffermati proprio su questa questione. Ovviamente ci aveva pensato anche la stessa produzione, che però ha preferito non spostare l’inizio del programma e di fare una scelta differente e ugualmente utile a non danneggiare nessuno.

Dunque, Dagospia ha riferito che i nuovi concorrenti del GF Vip 7 potranno avere la possibilità di uscire, anche solo dopo 7 giorni dall’ingresso nella Casa più spiata d’Italia, per andare a votare e quindi poter esercitare il diritto-dovere di ogni cittadino italiano. Il 25 settembre ci saranno infatti le elezioni politiche e anche i vipponi potranno ritornare nelle città di residenza per dare il proprio voto. Stessa cosa succederà anche ai concorrenti che entreranno nella seconda puntata del 22 settembre.

Intanto, nei giorni scorsi Umberto Smaila ha fatto sapere al settimanale nuovo che entrerebbe solo ad una condizione. “Accetterei [il Grande Fratello Vip, ndr] ad una sola condizione: partecipare al reality insieme a mio figlio Roy. Abbiamo fatto il primo colloquio insieme, voglio dargli un’occasione di visibilità, prima che si affacci al mondo del lavoro”.

