“Entro a queste condizioni”. GF Vip 7, Alfonso Signorini cede: passa la linea del super concorrente 

GF Vip 7, Umberto Smaila sarà uno dei prossimi concorrenti del reality. L’ufficialità ancora non c’è ma sembra ormai certo. Il conduttore, da parte sua, cerca di mantenere quell’alone di mistero richiesto da Alfonso Signorini. Signorini che continua a dare indizi e che nelle ore scorse non ha escluso la presenza di una persona transessuale: “Se parlare di LGBT+ è controproducente? No, è importante che si parli di diritti LGBT. Come di transgender. Basta non esagerare. Ti confesso che vedere cinque trans su Rai2 in prima serata mi ha fatto scattare l’applauso. È un tema di estremo interesse; e non è detto che non lo porti al GF Vip”.

Chiacchiere per ora. Mentre Umberto Smaila fa sapere al settimanale nuovo che entrerebbe solo ad una condizione. “Accetterei [il Grande Fratello Vip, ndr] ad una sola condizione: partecipare al reality insieme a mio figlio Roy. Abbiamo fatto il primo colloquio insieme, voglio dargli un’occasione di visibilità, prima che si affacci al mondo del lavoro”.





GF Vip 7, Umberto Smaila pronto a entrare: con lui il figlio Roy

E ancora: “Per carattere non riesco a stare fermo e, se la cosa dovesse andare in porto, sarebbe l’occasione giusta per stare un po’ seduto, visto che sono reduce da due operazioni al femore”. Sulle due opinioniste ha aggiunto: “Con Orietta Berti penso che tra noi non ci sarebbe alcun problema. Sonia Bruganelli, invece, la conosco meno bene, ma sono felice le sia stata data l’occasione di ripetere l’esperienza”.

Lo start del GF Vip 7 avrà luogo lunedì 19 settembre su Canale 5, ma anche quest’anno è previsto il raddoppio. Quindi, ci saranno due appuntamenti settimanali in diretta dalla Casa più spiata d’Italia. Il reality show sarà trasmesso infatti anche il giovedì sera a partire dal 22 settembre. Una bella notizia per il pubblico Mediaset, che potrà ricominciare ad apprezzare Signorini e i concorrenti del programma. In un’edizione che si preannuncia scoppiettante e davvero ricolma di temi.

Quella che inizierà a settembre (ma voci raccontano che potrebbero esserci degli slittamenti) potrebbe segnare un record di durata. Tra le ipotesi infatti c’è quella di allungare il reality tra l’autunno e la primavera 2023 per un totale di 8 mesi. Una decisione figlia di un mero calcolo economico. “Il senso di questa lettura appare davvero semplice e banale e fonda le sue basi sulla questione economica che purtroppo non toccherà nei prossimi mesi solo la televisione”.

