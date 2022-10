“Mi ha toccata…”. Molestie al GF Vip 7. Ginevra Lamborghini accusa il vippone: scoppia il caso

Ha pianto, ha chiesto aiuto, ha chiesto di essere compreso e ha confessato le sue fragilità. Al GF Vip 7 Marco Bellavia ha dovuto fare i conti con un crollo emotivo. Ha pianto in più occasione e anche durante le nomination di giovedì 29 settembre ha parlato di “squilibrio”: “Qua dentro mi sento chiuso, mi sento mancare il tempo. Mi manca il tempo dell’orologio da scandire nella mia agenda, dei punti di riferimento”.

Marco Bellavia ha cercato un appoggio e lo ha chiaramente fatto capire ai suoi compagni d’avventura. Alfonso Signorini ha spiegato che il concorrente “ha fatto un appello importante, ha lanciato un SOS. Ha bisogno, dal suo punto di vista, di un aiuto. Questo perché è una persona poco equilibrata. Mi sento in dovere di dire che tutto lo staff del Grande Fratello vuole andare più a fondo in questo disagio espresso da Marco. Con noi collabora un team di psicologi. Avremo modo di analizzare a dovere questo disagio di cui Marco ci ha parlato questa sera. Perché le regole di un game si attengono alla superficie”.

Leggi anche: “Cosa sta facendo a Marco Bellavia”. GF Vip 7, polemica su Pamela Prati: “Lo avete visto?”





“Noi vogliamo andare alle radici di questo disagio. Perché se questo disagio fosse legato a una patologia più seria o ad uno squilibrio faremo in modo di aiutarlo. E di capire cosa può aiutarlo in questo momento – ha proseguito Alfonso Signorini -. Se potesse aiutarlo rimanere nella casa rimarrà, se potesse aiutarlo uscire lo si farà uscire. Analizzeremo il suo caso approfonditamente”.

Tuttavia il resto della Casa non si è schierato dalla parte di Marco Bellavia. I vipponi hanno fatto “branco” e si sono scagliati contro l’ex Bim Bum Bam. “Io mi sento preso per il cu… quando parlo con Marco Bellavia, secondo me lo fa di proposito – il commento di Daniele Dal Moro – Dice delle cose che mi fanno senso, io gliel’ho detto che non gli parlo più perché per me è morto”. Gegia ha rincarato la dose: “Sì hai ragione, secondo me quello è pazzo, matto è malato”. Anche Patrizia Rossetti ci è andata giù pesante: “Se hai dei problemi stai a casa tua figlio mio. Cioè se hai dei problemi psicologici non vieni al GF Vip. te ne stai a casa e basta. Qui non guarisci qui impazzisci.

Marco potrà essere pure fisico, anche se ho visto gente molto più disinibita lì dentro, MA la frase di Ginevra è di una bassezza, cattiveria e squallore che per me andrebbe perfino squalificata. VERGOGNA #GFVIP pic.twitter.com/U0aUt5vvem — COMMENDATORE DI PIETRA (@CommentatoreDi) October 1, 2022

Nelle ultime ore, poi, Ginevra Lamborghini – parlando con Antonino Spinalbese e Cristina Quaranta – dapprima ha accusato Marco Bellavia di molestie poi ha detto che “si merita di essere bullizzato”: “Mi ha toccata… ovvio che non mi ha toccato le t***e ma per me ha già sbagliato troppo e ti meriti pure di essere bullizzato, te lo meriti… poverino il c***o! Lo so che non sta bene”.