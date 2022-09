Dopo la diretta del GF Vip 7, con tanto di appello di Alfonso Signorini, le offese a Marco Bellavia. Un passo indietro: il concorrente ha avuto crisi e crolli emotivi nei giorni scorsi e in diretta ha parlato di “squilibrio”, tanto che a fine puntata il conduttore ha parlato di psicologi ed eventuali provvedimenti.

L’ex Bim Bum Bam è stato nominato giovedì 29 settembre dopo aver chiesto aiuto esplicitamente durante le nomination palesi: “Sì è vero che non sto bene e che fuori avevo mio figlio come punto di riferimento. Però starei qui ancora volentieri. Conto di riuscire ad andare avanti, se mi date una mano. Perché se una persona ha bisogno e gli altri 22 la aiutano, ce la farà. Da solo non ce la fa”.

Leggi anche: Marco Bellavia preoccupa al GF Vip 7: “Se necessario lo facciamo uscire”





Marco Bellavia offeso dai concorrenti nella notte

Insomma, ha cercato un appoggio ma non l’ha ricevuto da nessuno visto che è stato anche nominato. E se già nei giorni scorsi i vipponi hanno fatto “branco” contro Marco Bellavia, anche dopo la diretta (e le parole di Alfonso Signorini) le cose non sono cambiate. Anzi: Patrizia Rossetti, Daniele Dal Moro e persino Gegia che dorme con lui si sono scagliati contro Marco.

“Io mi sento preso per il cu… quando parlo con Marco Bellavia, secondo me lo fa di proposito – il commento di Daniele Dal Moro – Dice delle cose che mi fanno senso, io gliel’ho detto che non gli parlo più perché per me è morto“. Gegia ha rincarato la dose: “Sì hai ragione, secondo me quello è pazzo, matto è malato”.

No ragazzi, ma che cazzo, per me certe cose vanno oltre il trash, mi dispiace, ma vaffanculo #GFvippic.twitter.com/3gLVjLnYNg — Paola. (@Iperborea_) September 29, 2022

“A Gegia non se dicono ste cose dai”, ha provato a frenare Luca Salatino, ma poi è arrivata Patrizia Rossetti a gettare benzina sul fuoco: “Se hai dei problemi stai a casa tua figlio mio. Cioè se hai dei problemi psicologici nn vieni al GF Vip. te ne stai a casa e basta. Qui non guarisci qui impazzisci. Non è che qui vieni a fare psicanalisi”. Ha chiuso Elenoire Ferruzzi: “Ma si Patrizia, ma questo è fuori è proprio scemo, non ignorante, che è peggio. Eh no dai, stai lì e vai alla neurodeliri”.