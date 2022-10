Marco Bellavia, il comunicato dello sponsor dopo la bufera sul ‘caso’ del gieffino. Uno dei principali sponsor del GF Vip, ovvero Amica Chips, ha voluto manifestare attraverso un comunicato diffuso sui social, il suo disappunto riguardo le dinamiche che hanno visto coivolto l’ex conduttore di Bim Bum Bam.

Il comunicato di Amica Chips sul ‘caso’ di Marco Bellavia. Uno dei principali sponsor del GF Vip ha diffuso un comunicato che invita a una riflessione: “Amica Chips è da sempre sinonimo di amicizia, condivisione, integrazione. Il nostro intento è sempre stato quello di unire e non dividere, rallegrare ed alleggerire i momenti, non appesantirli”, questo il contenuto scritto dall’ufficio stampa del marchio.

Il comunicato di Amica Chips sul ‘caso’ di Marco Bellavia al GF Vip 7

Lo sponsor Amica Chips si dissocia da quanto accaduto nella casa del GF Vip in merito alle difficoltà esternate in più occasioni dal concorrente: “Ci dissociamo ovviamente da ciò che accade dentro la casa del Gf Vip, ci dissociamo dalle persone che permettono tali comportamenti e che li assecondano, cosa che NON facciamo”. (GF Vip 7: Marco Bellavia, dopo l’addio altri attacchi pesantissimi).

E ancora: “NOI essendo sponsor del programma ma non fautori né sostenitori di ciò che i protagonisti fanno e dicono. Teniamo a chi ci segue e ci sceglie tutti i giorni per la propria tavola”. Un comunicato che ha fatto ‘schierare’ anche alcuni fan del programma, affinchè si prendano provvedimenti disciplinari nei confronti di alcuni vipponi.

Tra questi Giovanni Ciacci, Charlie Gnocchi, Ginevra Lamborghini, Carolina Marconi e Gegia. Non si conoscono le decisioni a cui andranno incontro gli autori del programma, ma si fanno largo alcune indiscrezioni in vista della prossima puntata: con ogni probabilità il ‘caso’ di Marco Bellavia verrà ampiamente discusso durante la diretta tv.