Al GF Vip 7 è scattato un bacio a sorpresa tra due concorrenti maschi e il pubblico è rimasto a bocca aperta. Si è successivamente scoperto tutto e per ore non si è fatto altro che parlare di questo. Probabilmente il tema sarà nuovamente toccato nella puntata in diretta del 3 ottobre, ma intanto possiamo dirvi cosa è successo tra questi due vipponi. Sono stati colti sul fatto dall’attentissimo pubblico, che stava seguendo la diretta h24, e il video in questione è stato subito pubblicato in rete.

Ma al GF Vip 7 non ci sono stati solamente momenti positivi. Se questo bacio tra i due concorrenti è indubbiamente stato un momento divertente, c’è ancora la questione Marco Bellavia che non lascia tranquilli. Dopo il suo addio, Charlie Gnocchi ha raccontato un episodio riguardante Marco Bellavia: “Stamani era presto e ha svegliato Ciupilan. Gridava e parlava da solo contro il muro. Ho detto ‘ma questo è matto?’ e gli ho parlato. Mi ha detto che a lui non fregava niente delle regole del GF Vip”.

GF Vip 7, bacio tra due concorrenti: Daniele Dal Moro ed Edoardo Donnamaria

Si è improvvisamente formata una coppia clamorosa al GF Vip 7, ma questo bacio tra i due concorrenti è avvenuto per una motivazione ben precisa. Sono stati i diretti interessati, anzi uno di loro nello specifico, a rivelare le sue intenzioni. L’altro compagno di avventura ha deciso di accettare e si è creato un siparietto davvero esilarante. Il bacio sulle labbra si è registrato realmente e da casa tutti hanno iniziato a commentare e a condividere il filmato, che è diventato virale davvero in pochissime ore.

Ad essersi baciati l’ex tronista di Uomini e Donne, Daniele Dal Moro, e lo speaker radiofonico Edoardo Donnamaria. Daniele si è rivolto così all’altro vippone prima del bacio: “Facciamo una ship, dai, vieni qua”. E in giardino è avvenuto questo bacio con le labbra chiuse, come è stato possibile osservare dalle immagini. Un’utente ha commentato così l’avvenimento: “Daniele che dice ad Edoardo ‘facciamo una ship’ e poi lo bacia. Non hanno capito che la ship che farebbe il botto è quella tra Alberto ed Edoardo”.

Daniele che dice ad Edoardo “facciamo una ship” e poi lo bacia.

Nei giorni scorsi Nikita Pelizon ha fatto un sogno bollente con Antonino Spinalbese: “Stanotte ho sognato Antonino! Che sogno era? Era quel tipo di sogno lì… sono a disagio”. A quel punto a mostrarsi interessata alla confessione di Nikita Pelizon è stata proprio Ginevra Lamborghini, che è corsa ad abbracciare la sua amica.