Nikita Pelizon: età, altezza, peso e le altre curiosità. Nel 2022 concorrente del GF Vip 7, la giovane non è nuova la mondo dei reality show e gli appassionati del genere la ricordano sicuramente a Pechino Express, il programma condotto da Costantino della Gherardesca in onda su Sky.

Nikita Pelizon era in coppia con Helena Prestes e la loro squadra si chiamava Italia-Brasile. In passato ha partecipato ad altri reality show in onda sulla televisione italiana. Nel 2018 ha partecipato a Temptation Island, il reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia. All’interno del resort Is Morus Realis, la giovane aveva vestito i panni della tentatrice, mettendo a dura prova la coppia composta da Ida Platano e Riccardo Maria di Uomini e Donne.

Nikita Pelizon: età, altezza, peso, ex fidanzato famoso, GF Vip 7, nome vero

Nikita Pelizon ha partecipato anche a Ex on the beach, il reality di MTV in cui aveva incontrato nuovamente il suo ex fidanzato, Matteo Diamante, vincitore de La Pupa e il Secchione Viceversa. Dopo aver ripreso la frequentazione, i due si sono lasciati definitivamente. L’influencer è stata attrice di un episodio di Un passo dal cielo, la fiction con Terence Hill in onda su Rai Uno.

La principale occupazione della giovane è la modella. Questa grande passione ha portato Nikita Pelizon ad andare via di casa appena compiuti 18 anni e trasferirsi a Milano. Da allora la giovane abita nella capitale della moda italiana e collabora con diversi marchi. Da Milano, proprio grazie al suo lavoro, gira il mondo accumulando esperienze lavorative e personali. Nel suo curriculum vanta diversi collaborazioni con case di moda e marchi di molti paesi, tra questi anche la Cina, la Svezia e gli Stati Uniti d’America.

Nikita Pelizon, età, altezza, peso. Oltre a essere influencer su Instagram ha lavorato e lavora tuttora come modella. È nata il 20 marzo 1994 a Trieste. La sua altezza è di 1 metro e 75 centimetri per un peso di circa 62 chili. Dopo diverse esperienze nel mondo della televisione italiana, nel 2022 la giovane modella entra a far parte del cast della settima edizione del Grande Fratello Vip.