Matteo Diamante “gravi problemi notturni” dopo l’Isola dei Famosi: “Mi sta succedendo”

Il ritorno alla normalità dopo l’Isola dei Famosi, per Matteo Diamante, non è stato semplicissimo. Non lo è stato per chiunque in effetti. C’è chi ha problemi di stomaco e chi, come lui, a dormire. L’esperienza da naufrago è stata di quelle toste, con una dieta forzata che sicuramente alterato gli umori di tutti i protagonisti del reality di Canale Cinque. Una volta finita l’avventura sudamericana però gli ormai ex naufraghi stanno provando a riprendere le proprie abitudini e soprattutto a mangiare con regolarità.

Mangia sempre Matteo Diamante a giudicare dalle sue storie Instagram. Non solo, sembra avere tutte le intenzioni di concedersi tutto ciò che non ha potuto all’Isola dal punto di vista alimentare. Il troppo però stroppia, anche dal punto di vista fisico, e le abbuffate di Diamante sono immediatamente tradotte in mal di stomaco notturni che complicano il sonno di Matteo.

È Matteo Diamante stesso a raccontarlo: “Mi sveglio in continuazione tutta la notte per dolori allo stomaco”. Come sappiamo fin troppo bene, L’Isola dei famosi non equivale solo a tanta sofferenza dal punto di vista fisico. L’esperienza in Honduras, anche per quanto riguarda questa edizione, è stata importante per far conoscere tanti personaggi tra di loro, che si sono ritrovati ad incrociare le loro vite e quindi fare conoscenza.





E fa notizia il rapporto nato tra Matteo Diamante e Valentina Persia. Matteo ha manifestato la propria nostalgia nei confronti della comica tramite i social. Ha scritto: “Mi manchi guerriera”. Poi Diamante, che ha dichiarato di essere un po’ scombussolato dopo l’Isola dei famosi, ha trovato subito tempo di aggiornare la propria biografia su Instagram dopo l’avventura in Honduras: “Sono tornato a casa e mangio”.

Un po’ meno problemi rispetto a Matteo Diamante, Ignazio Moser che in una story ha raccontato: “La Chechu mi contesta che mangio pane e gelato. Ma è buonissimo”, e ovviamente non poteva che aggiungersi anche il commento di Cecilia, che ha così risposto: “È la prima volta che vedo farlo”. Ah, quest’isola!