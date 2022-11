Ora ci siamo davvero: il GF Vip 7 ha preso una decisione su Marco Bellavia. Non c’è la conferma definitiva da parte della produzione, con tanto di comunicazione ufficiale, ma uno stretto collaboratore del conduttore Alfonso Signorini ha deciso di parlare. Lo ha fatto durante Casa Pipol e qui ha riferito i retroscena, legati al possibile ritorno dell’uomo nella casa più spiata d’Italia. Una notizia che il pubblico attendeva da tempo. Andiamo a vedere insieme cosa starebbe per accadere nelle prossime puntate del reality show di Canale 5.

Al GF Vip 7 la decisione su Marco Bellavia è cosa fatta. Intanto, nuovi concorrenti potrebbero arrivare. Ne danno notizia i giornalisti che conducono il programma web Casa Pipol, Gabriele Parpiglia e Samara Tramontana, che parlano di due personaggi ben noti al pubblico di UeD tra quelli che potrebbero presto raggiungere Pamela Prati & Co. Il primo è Eugenio Colombo, che 10 anni fa era tronista. Samara Tramontana, però, non ha fatto solo il nome di Eugenio Colombo. Tra i nuovi concorrenti del GF Vip 7 anche una dama del Trono Over dall’identità ancora top secret.

Leggi anche: “Questo non la avete visto”. GF Vip, Cristina Quaranta: attacco frontale a Marco Bellavia





GF Vip 7, la decisione su Marco Bellavia: “Per ora non rientra”

A breve vi diremo cosa farà il GF Vip 7, infatti una decisione su Marco Bellavia è stata praticamente presa. Intanto, Antonella Fiordelisi non riesce a dormire e avrebbe voluto che ci fosse Edoardo Donnamaria accanto a lei. Così decide di affrontare di pancia l’argomento e, tirandolo sotto al piumone nel tentativo di non farsi raggiungere da telecamere e microfoni gli dice: “Parliamo ora, non domani, altrimenti non dormo. Voglio che mi cerchi te, non voglio essere sempre io che ti sto addosso. Divento malata e ossessiva, lo vuoi capire o no?”.

Gabriele Parpiglia ha fatto sapere che Marco Bellavia sarebbe pronto a fare ritorno al GF Vip 7, anche se per un breve periodo di tempo. Anche alla luce delle dichiarazioni di Pamela Prati, che vorrebbe dormire insieme a lui nella casa. Ma il braccio destro di Signorini ha escluso questa possibilità, almeno per ora: “Lui vuole rientrare e d’ora in avanti sarà ospite fisso insieme a tutti gli altri eliminati. Lui vuole fare la quarantena per poter andare a trovare Pamela, ma per adesso la risposta è no”, ha aggiunto nel corso del suo intervento a Casa Pipol.

Dunque, Marco Bellavia avrebbe voglia di tornare a far parte del cast del GF Vip 7, almeno per un po’ di tempo. Ma questa concessione non ci sarà da parte della produzione e di Alfonso Signorini per tutelarlo. Successivamente, quando la situazione sarà migliore, potrebbe esserci l’occasione di un suo rientro temporaneo.