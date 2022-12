Urla fuori dal GF Vip 7 e scatta la censura. Lunedì 19 dicembre una nuova puntata del GF Vip 7. Il reality di canale cinque andrà in onda e sarà ricca di emozioni e colpi di scena, nomination ed eliminazioni. Al televoto sono finiti Sarah Altobello, Antonino Spinalbese, Attilio Romita, Charlie Gnocchi, Patrizia Rossetti e Giaele De Donà.

Tra le ultime posizioni, quindi tra i concorrenti più a rischio, ci sono Charlie Gnocchi, Attilio Romita e Sarah Altobello. Alfonso Signorini parlerà sicuramente della storia tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. I due avevano chiuso la storia a causa della gelosia dell’influencer campana ma dopo l’ultima diretta e l’ultimo confronto hanno fatto pace.

Urla fuori dal GF Vip 7 contro Antonella Fiordelisi

I due si erano lasciati dopo le liti scatenate da un abbraccio tra Edoardo e Oriana Marzoli. Un gesto che ha scatenato la gelosia di Antonella Fiordelisi, che la scorsa notte ha parlato con il fidanzato spiegandogli di non voler più stare con lui. “In questi giorni non sono stata per nulla bene. Ho visto degli atteggiamenti da parte tua che non mi sono piaciuti, anche oggi. Mi sono sentita mancata di rispetto… io preferisco che ognuno stia dalla sua parte, quindi fai il tuo percorso e nulla… ti volevo dire questo”, aveva detto Antonella Fiordelisi a Edoardo.

Dello stesso avviso il volto di Forum. “Siamo perfettamente d’accordo: solo questo mi dovevi dire?”, aveva risposto scatenando la rabbia della vippona. Il comportamento di Antonella Fiordelisi è sempre più criticato e proprio in queste ore pare che qualcuno sia andato fuori dalla casa del GF Vip per urlare insulti. Non è la prima volta che capita, in questi mesi diversi vipponi sono stati durante criticati fuori dalla casa.

Tra i concorrenti presi di mira Pamela Prati, Gegia, Carolina Marconi e ora è il momento di Antonella Fiordelisi. La segnalazione è arrivata su Twitter, dove alcuni utenti hanno riportato la notizia sulle urla fuori dalla casa del GF Vip contro l’ex schermitrice e influencer campana. Al momento delle urla, il Grande Fratello Vip ha censurato mandando in filodiffusione la musica volume alto censurando le frasi su Antonella Fiordelisi.