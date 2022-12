Antonella ed Edoardo si sono lasciati. È finita la storia d’amore tra i due concorrenti del GF Vip 7. La decisione è stata comunicata dall’ex schermitrice al volto di Forum dopo diversi giorni di liti, nervosismo e tensioni. La scorsa notte Edoardo Donnamaria è andato a dormire con il coinquilino Alberto mentre Antonella Fiordelisi ha dormito tra Luca Salatino e Charlie Gnocchi.

“Io sono una di voi adesso”, ha esordito la gieffina lasciando gli inquilini senza parole. E dopo poco Luca ha pensato di elargire uno dei suoi consigli: “Ascolta il cuore, non Charlie”. Ma le tensioni non sono finite perché tra i due è scoppiata una nuova lite.

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria del GF Vip 7 si sono lasciati.

Dopo la lite con Antonella, Edoardo è crollato in lacrime. “Se deve essere così, a me così non va. Ogni volta faccio lo sforzo di andare da lei e chiarire. Ma tanto poi torniamo sempre sugli stessi punti, a me questa cosa non fa stare bene. Questi suoi comportamenti non vanno bene per me”, lo sfogo con Tavassai, che gli ha risposto: “Lei ha purtroppo dei comportamenti infantili, una cosa simile è successa a me in passato. Il mio consiglio è che se certi atteggiamenti sono troppo limitanti, devi fare ciò che ti fa stare bene”.

Antonella ed Edoardo si sono lasciati – “Le cose ad Antonella le puoi dire anche ottanta volte, ma lei è questa quindi o la accetti così com’è oppure capisci”. Edoardo Donnamaria ha parlato di Antonella anche con la new entry Milena Miconi e Luca Onestini: “Dal mio punto di vista certe cose non si possono accettare, all’inizio le ho accettate anche se non ero così contento. Poi litighiamo, io sto male, lei sta male. Non capisco perché si ostini a essere così”.

Il confronto dei Donnalisi che dura meno di 1 minuto, e in più si lasciano 🍿#gfvip #incorvassi pic.twitter.com/qcw1BjAd2m — soleilandia🎄 (@sisonokevin) December 16, 2022

Antonella ed Edoardo si sono lasciati dopo una brevissima chiacchierata sul divano. “In questi giorni non sono stata per nulla bene. Ho visto degli atteggiamenti da parte tua che non mi sono piaciuti, anche oggi. Mi sono sentita mancata di rispetto… io preferisco che ognuno stia dalla sua parte, quindi fai il tuo percorso e nulla… ti volevo dire questo”, ha detto Antonella Fiordelisi a Edoardo. Dello stesso avviso il volto di Forum. “Siamo perfettamente d’accordo: solo questo mi dovevi dire?”, ha detto Edoardo Donnamaria all’ormai ex fidanzata. “Vabbè vai… hai fretta? Vai! Ti sei alzato… vai”, la risposta piccata di Antonella Fiordelisi. Ormai è finita.