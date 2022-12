Al GF Vip 7 Edoardo Donnamaria è scoppiato in lacrime e il pubblico è rimasto molto triste. Non ce l’ha proprio fatta a contenersi, mentre stava parlando con il coinquilino Edoardo Tavassi. Un momento difficilissimo, probabilmente il peggiore da quanto ha iniziato la sua avventura nella casa più spiata d’Italia. Il fratello di Guendalina ha immediatamente fatto il possibile per tirargli su il morale, ma non è stato affatto semplice. Le parole del volto di Forum hanno fatto comprendere tutto.

In queste ore il GF Vip 7 è stato scosso da Edoardo Donnamaria e dalle sue lacrime, scese copiose sul suo volto. Purtroppo ha ormai capito che si è materializzato qualcosa di molto negativo, che allo stato attuale rischia di rappresentare una delusione definitiva. Ritornare indietro non è possibile, quindi lo scoramento ha preso il sopravvento e indubbiamente di questo argomento che ha causato il pianto del gieffino se ne riparlerà certamente sabato 17 dicembre, quando ci sarà la puntata in diretta.

GF Vip 7, Edoardo Donnamaria scoppia in lacrime

Nel corso di una conversazione al GF Vip 7 con Tavassi, Edoardo Donnamaria non ha retto e le lacrime sono arrivate improvvisamente: “Se deve essere così, a me così non va. Ogni volta faccio lo sforzo di andare da lei e chiarire. Ma tanto poi torniamo sempre sugli stessi punti, a me questa cosa non fa stare bene. Questi suoi comportamenti non vanno bene per me”. E il fratello di Guendalina: “Lei ha purtroppo dei comportamenti infantili, una cosa simile è successa a me in passato. Il mio consiglio è che se certi atteggiamenti sono troppo limitanti, devi fare ciò che ti fa stare bene”.

Ovviamente il pianto di Edoardo Donnamaria è scaturito a causa di Antonella Fiordelisi, con la quale la fine del loro rapporto sembra essere certa. Tavassi ha aggiunto: “Le cose ad Antonella le puoi dire anche ottanta volte, ma lei è questa quindi o la accetti così com’è oppure capisci”. E Donnamaria ha continuato il suo discorso, come spiegato dal sito Biccy, anche con la new entry Milena Miconi e Luca Onestini: “Dal mio punto di vista certe cose non si possono accettare, all’inizio le ho accettate anche se non ero così contento. Poi litighiamo, io sto male, lei sta male. Non capisco perché si ostini a essere così”.

Staremo a vedere se ci saranno margini per una ricucitura dei rapporti, ma la storia iniziata tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi pare essere già conclusa. Vedremo se Alfonso Signorini riuscirà a far avere un confronto, che possa provare a risolvere la questione.