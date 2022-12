“A peco*a per lui”. Choc al GF Vip: Donnamaria e Antonella Fiordelisi, il perizoma (Video)

Il gioco “imitaVip” voluto dal Grande Fratello ha portato più di qualche malumore in casa. Infatti il GF ha voluto che ogni concorrente imitasse un altro compagno di viaggio. Antonella Fiordelisi ha imitato Oriana Marzoli. E questa sua scelta non poteva che provocare reazioni. In particolare della diretta interessata che – come prevedibile – non l’ha presa bene. La spadista è entrata in salotto con una parrucca bionda, gli occhiali, un reggiseno ed una mini gonna con perizoma in bella vista.

Quindi ha iniziato a ridere cercando di imitare l’influencer venezuelana, poi ha urlato diverse volte l’iconica frase della venezuelana: “Amore dolce”. Infine si è avvicinata ad Antonino Spinalbese: “Dormiamo insieme?”. “Non ho mai parlato così, non dico quelle parole, mai ho parlato così con Antonino. Imitazione pessima. Ma a noi non ci fanno imitare a questa ridicola? Se mi metto a giocare io, vado oltre”, è stata la reazione piccata di Oriana.

Leggi anche: “Succede un casino”. GF Vip 7, Edoardo Donnamaria nei guai: confessa tutto a Luca Onestini





GF Vip, furia di Edoardo Donnamaria contro Antonella Fiordelisi

L’imitazione fatta da Antonella Fiordelisi ha mandato su tutte le furie anche Edoardo Donnamaria. Il volto di Forum è stanco degli atteggiamenti della sua fidanzata che, nonostante tutto, ha cercato di giustificarsi: “È un gioco, non ho fatto nulla di male”. Si è rifugiato nel van per l’imbarazzo e ha chiesto alla spadista di stare da solo. Poi Edoardo ha perso la pazienza con Antonella Fiordelisi ed è letteralmente esploso. Tra i due è finita.

“Sì infatti adesso lo inizio a fa pure io, mi sono stancato. Non c’ho voglia di parlarti, spero di non averla neanche domani. Lo dovevi fare di metterti a pecora davanti a Antonino? Io con te c’ho solo guadagnato? A rovinarmi la vita? Tu volevi fare questa scena in perizoma, come c***o vivi. Impara a campare. Da oggi in poi puoi andare vestita come vuoi e fare la scema con chi vuoi”. “Ma sei serio? A te non fotte un c***o, vuoi fare solo la vittima”, ha affermato Antonella Fiordelisi uscendo dal van.

“Tu avresti fatto questa scena in perizoma, ma dove cazzo vivi… Da oggi in poi ti puoi vestire come cazzo te pare e puoi ricominciare a fare la scema con chi cazzo te pare… Sì sò serio”



EDOARDO.D È SERIAMENTE PIENO DI ANTONELLA, DEVE SOLO MANTENERE QUESTO PUNTO #gfvip pic.twitter.com/qF7nujXF8D — soleilandia🎄 (@sisonokevin) December 15, 2022

Successivamente Edoardo Donnamaria si è sfogato con Edoardo Tavassi: “Io con una così non ci voglio stare. Basta, basta. Non mi voglio più fare prendere per il cul*. Lei dice che se la guardano i suoi ex si mettono a piangere perché non è mai stata così. Se me guardano le mie ex dicono: ma chi è st’imbecille? Basta, basta. Non è possibile che mi devo far condizionare le giornate così. Però ti posso dire una cosa? Ieri ancora mi veniva da piangere, adesso non mi viene neanche più da piangere”.Tavassi ha fatto una importante domanda all’amico: “Devi capire cosa vuoi da una persona…”. “Di sicuro non questo” è stata la risposta di Donnamaria.