Attimi di forte imbarazzo nella casa del GF Vip 7. Tutto merito di Antonella Fiordelisi, una delle sorprese di questo reality. La prova settimanale per i ragazzi è il famoso “imitaVip”. Si tratta di un gioco che consiste nel mascherarsi da un altro gippone nella casa ed essere più o meno credibili. Antonino e George hanno letto il comunicato della produzione e il primo a iniziare è stato proprio lo stesso Antonino. L’ex di Belen ha imitato Giale, facendo sorridere tutti. Poco dopo, arrivato il momento di Antonella Fiordelisi, le cose sono cambiate.

Il momento di ironia si è trasformato in imbarazzo. Il motivo? L’ex schermitrice ha imitato Oriana Marzoli. Antonella era convinta di essere super simpatica, ma in realtà agli occhi e le orecchie di tutti (fuori e dentro la casa) è risultata a dir poco fastidiosa. La giovane naturalmente si è presentata con una parrucca bionda, gli occhiali, un reggiseno ed una mini gonna con perizoma in bella vista. Antonella ha lasciato tutti senza parole quando poi ha cominciato a ridere cercando di imitare la Marzoli.

Poco dopo ha detto ad alta voce la sua solita frase: “Amore dolce”, si è avvicinata ad Antonino Spinalbese e ha detto: “Dormiamo insieme?”. Poi, facendo finta di giocare a Padel ha detto ad Antonino: “Hai visto come prendo bene le palle?”. “Ma non le ha mai dette queste cose”, ha risposto piccato Edoardo Tavassi. Poi è la volta di Oriana stessa che dice: “Non ho mai parlato così, non dico quelle parole, mai ho parlato così con Antonino.

Che degrado Antonella! Non so come Edoardo non si vergogna di lei! Ridicola! Con la scusa dell'imitazione si Oriana si è strusciata Antonino! Non vedeva l'ora!

in un modo di antonella fiordelisi, siate tutti tranne che lei per favore, perché questa è una delle cose più rivoltanti che io abbia visto oggi.

ORIANA CON IL BICCHIERE IN MANO SCHIFATA DALL'IMITAZIONE DI ANTONELLA

pic.twitter.com/bAnoUcGiIk — 𝙢🎄vs uni (@itsmc17) December 15, 2022

Imitazione pessima. Ma a noi non ci fanno imitare a questa ridicola? Se mi metto a giocare io, vado oltre”. A quel punto Oriana ha guardato Edoardo Donnamaria e ha detto: “Ora ti piace di più la tua fidanzata?”. Più tardi Giaele De Donà ha detto a Oriana di aver parlato con Antonino: “Mi ha detto che ha fatto un confessionale con Antonella mentre imitava te, mi ha detto “Non hai idea cosa ha fatto”, era imbarazzato.

Oriana su Antonella: “Domani anch'io vado oltre… Un pochettino gliela devo far pagare, forse non ha capito con chi non deve giocare”



LA REINA VENEZUELANA HA DECISO CHE DOMANI CI SFAMERÀ, E IO NON VEDO L'ORA DI ASSISTERE A TUTTO 🔥#gfvip #incorvassi pic.twitter.com/kEkEEg3kP9 — soleilandia🎄 (@sisonokevin) December 15, 2022

Ha fatto un confessionale forte”. Antonella Fiordelisi dopo le polemiche però ha confessato: “Quando faccio una cosa succede sempre un casino, sto gioco non fa per me. Stiamo facendo un gioco, aprite la mente. A me degli uomini in questa casa non me ne frega nulla, neanche di Antonino. Mi piace Edoardo e amo Edoardo”.

