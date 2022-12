Al GF Vip 7 Antonella Fiordelisi ha protestato contro una concorrente e ha lanciato nei suoi confronti un’accusa pesante. Ha saputo una brutta cosa, che sarebbe successa nelle ore precedenti, e ha voluto dire la sua mostrandosi molto delusa e rattristata per quanto accaduto. Un vero e proprio colpo di scena, che è stato immortalato dalle telecamere del reality show. Come succede tutte le volte, il filmato è stato pubblicato da un utente su Twitter e ora non si fa che parlare di questo.

Dunque, al GF Vip 7 Antonella Fiordelisi se l’è presa contro una concorrente e non è da escludere una lite faccia a faccia nelle prossime ore oppure nella puntata in diretta di sabato 17 dicembre. Antonella ha avuto un battibecco anche con Oriana Marzoli e quindi per lei non è sicuramente uno dei momenti più semplici, da quando ha iniziato l’avventura televisiva. Ma andiamo a vedere insieme cosa è successo e in particolare chi le avrebbe fatto qualcosa che lei ha ritenuto essere una forma di bullismo.

Leggi anche: “Perché non lo dicono?”. Scoperto il segreto su Antonella e Giaele: è successo prima del GF Vip





GF Vip 7, Antonella Fiordelisi contro una concorrente: “Bullismo”

Nel corso di una delle tante giornate trascorse al GF Vip 7, Antonella Fiordelisi si è confidata con la neo arrivata Milena Miconi e con Antonino Spinalbese e ha tirato una stoccata nei confronti di una vippona. Ha infatti scoperto che quest’ultima avrebbe invitato un gieffino a togliere la parola ad Antonella. E quindi per lei questo è un atteggiamento da bulla. Immediata c’è stata anche la reazione dell’ex di Belen Rodriguez, notata immediatamente da chi ha deciso di postare il video in questione.

Antonella Fiordelisi ha esclamato davanti a Spinalbese e alla Miconi: “Una persona non mi deve venire a parlare o fare. Possiamo dire quello che vogliamo, ma è una forma di bullismo il fatto che tu dica ad un altro che non deve andare a parlare o fare. Io sono forte e non me ne frega un cavolo, ma fare così e coalizzarsi no”. Entrando nei dettagli, secondo la sua accusa, Micol Incorvaia avrebbe detto ad Edoardo Tavassi che non deve più rivolgere la parola alla Fiordelisi. E da qui è partita la polemica.

Antonella “ micol gli ha detto a Tavassi di non parlare con me , questa è una forma di bullismo “ LA FACCIA DI ANTONINO DICE TUTTO 🥶 #gfvip #incorvassi #gintonic #nikiters pic.twitter.com/w0R8WjmRXu — Soqquadro (@gicarestik2) December 15, 2022

Antonino ha reagito abbassando la testa e scuotendola, in segno di insofferenza per il racconto. E altri utenti: “Ma questa è proprio scema”, “Ma chi le ha detto questo? Perché Tavassi non ci parla? Ci deve parlare, gli ha detto solo che non deve parlare con lei dei fatti loro e ci sta. Ma quale bullismo?”.