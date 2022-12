Colpo di scena al GF Vip 7. Antonella Fiordelisi e Giaele De Donà nasconderebbe un segreto, che non sarebbe fin qui emerso in questi mesi di partecipazione al reality show. A scoprirlo è stato il settimanale Chi di Alfonso Signorini, il quale ha riportato una notizia davvero clamorosa. Il popolo del web si è immediatamente diviso in due parti uguali, infatti da un lato c’è chi dice che le due non abbiano mai celato tutto questo e altri che invece sono sconcertati da questa vicenda.

Nella casa del GF Vip 7 sia Antonella Fiordelisi che Giaele De Donà non hanno saputo nulla di questa bufera esterna sul loro segreto presunto, ma chissà se il presentatore tirerà in ballo tutto nel corso della prossima puntata in diretta, programmata per sabato 17 dicembre su Canale 5. C’è anche una foto che le incastrerebbe del tutto, quindi ci sarebbe una prova presentata dal magazine che confermerebbe tutto. E ora i telespettatori vogliono saperne di più, per cercare di farsi un’idea che sia la più definitiva possibile.

GF Vip 7, Antonella Fiordelisi e Giaele De Donà hanno un segreto?

Ovviamente bisognerà attendere le eventuali repliche delle protagoniste del GF Vip 7, ma per il settimanale Chi Antonella Fiordelisi e Giaele De Donà potrebbero avere un segreto. Non avrebbero mai parlato di una questione importante precedente alla loro partecipazione alla trasmissione Mediaset. The Pipol Gossip ha ripreso la notizia e ha anche postato sul suo profilo social la foto incriminata, che metterebbe spalle al muro le due vippone. Andiamo a vedere insieme cosa sarebbe accaduto mesi fa.

Questo quanto scritto da The Pipol Gossip: “Giaele De Donà al compleanno di Antonella Fiordelisi: le due celano un segreto? All’ultimo compleanno di Antonella Fiordelisi tra gli invitati c’era Sofia Giaele De Donà, ma le due nella Casa non l’hanno dichiarato. Come mai? Fonte Chi Magazine”. Il pubblico ha risposto subito sotto il post della pagina Instagram. Alcuni di loro ricordano invece che l’argomento fosse già stato tirato fuori proprio da Giaele, ma non ci sarebbero conferme ufficiali.

Gli utenti hanno commentato: “Lo hanno detto, anzi Giaele le ha rinfacciato di averla invitata solo per fare numero”, “Ma non è un segreto, Giaele lo disse di essere stata al compleanno di Antonella”, “Sappiamo che molti concorrenti si conoscono già”, “Fate la domanda a loro due”, “Perché Antonella frequentava Briatore, povero Edoardo, scappa”.