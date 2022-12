Scricchiola ancora il matrimonio tra Giaele De Donà (ora al GF Vip) e suo marito Bradford Beck. La vicinanza della modella ad Antonino Spinalbese sarebbe la causa della crisi. A parlare in questo modo è una ragazza che conosce molto bene la coppia e di recente è entrata nella casa per fare una sorpresa alla 24enne e metterla in guardia. Si tratta di Taylor Mega, influencer da 2,8 milioni di follower, che è stata ospite di Casa Chi, il talk social sulla pagina Instagram del magazine diretto da Alfonso Signorini. E ha fatto rivelazioni molto importanti.

Taylor Mega ha detto di sentire spesso Brad Beck e ha riferito che l’imprenditore americano sarebbe infastidito dall’attrazione nata nella casa del GF Vip tra la moglie Giaele De Donà e Antonino Spinalbese. Quindi il matrimonio, stando alle parole dell’influencer, sarebbe ancora a rischio. A Casa Chi, Taylor Mega ha raccontato che l’imprenditore americano non avrebbe ancora superato il fastidio suscitatogli dal rapporto tra la moglie e l’ex compagno di Belén Rodriguez.

GF Vip, Taylor Mega mette in guardia Giaele: “Matrimonio a rischio”

“Sono stata incaricata di controllare il marito di Giaele da prima che lei entrasse nella Casa. Gli voglio molto bene, lo sento almeno una volta a settimana. Stavamo programmando le vacanze di Capodanno”, ha detto Taylor Mega nell’intervista e ha confermato l’ipotesi che l’uomo si sia allontanato dalla moglie dopo averla vista flirtare con l’hair stylist. “Adesso è bello inca**to, come dargli torto? Capisco il rapporto libero. Finché una cosa rimane fine a sé stessa, va bene. Ma lì sei ripreso dalle telecamere h24. Brad non segue molto il GF perché fa fatica a capire l’italiano, ma qualcosa gli arriva perché i fan gli scrivono cose. Guardando queste cose, resta un po’ arrabbiato”.

Quindi Taylor Mega ha parlato di Antonino Spinalbese, l’origine delle “sofferenze” di Bradford: “Antonino è un po’ troppo il bello che si piace tanto. Non è il mio tipo di uomo, non mi piacciono gli uomini così. È troppo convinto di se stesso, mi piacerebbe tirargli il paccone. Ho visto che ha scelto Giaele e sono stata molto felice di questa cosa. Scegliere lei tra Oriana e Ginevra poteva significare non scegliere? Allora è senza pa**e”.

Insomma la nota influencer potrebbe realmente avere l’opportunità di conquistare Antonino Spinalbese per poi rifilargli il rifiuto da lui tanto agognato. Una dinamica che potrebbe essere innescata da un arrivo a sorpresa nella casa da parte di Taylor Mega in qualità di ospite. Una sorta di piccola vacanza, così come sta accadendo per Ginevra Lamborghini. “Al massimo tre settimane”, ha chiarito l’influencer.