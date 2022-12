GF Vip 7, resa dei conti in arrivo tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. Nel corso di una delle tante giornate trascorse al GF Vip 7, Antonella Fiordelisi si è confidata con la neo arrivata Milena Miconi e con Antonino Spinalbese e ha tirato una stoccata nei confronti di una vippona. “Una persona non mi deve venire a parlare o fare. Possiamo dire quello che vogliamo, ma è una forma di bullismo il fatto che tu dica ad un altro che non deve andare a parlare o fare. Io sono forte e non me ne frega un cavolo, ma fare così e coalizzarsi no”.



Entrando nei dettagli, secondo la sua accusa, Micol Incorvaia avrebbe detto ad Edoardo Tavassi che non deve più rivolgere la parola alla Fiordelisi. E da qui è partita la polemica. Una polemica che non sarà la sola. Ad annunciarlo a Luca Onestini è stato Edoardo Donnamaria: “succederà un macello” ha detto. Il riferimento è ad un clip sulle parole ‘Non fare la tr**” con cui si è rivolto a Antonella Fiordelisi.

GF Vip 7, confronto tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria



Quest’ultima non riesce a comprendere il motivo per cui Edoardo si sia arrabbiato con lei per il look sfoggiato. “Stiamo facendo un gioco, aprite la mente. A me degli uomini in questa casa non me ne frega nulla, neanche di Antonino. Mi piace Edoardo e amo Edoardo. Dovevo fare Oriana, quando faccio una cosa la devo fare bene. Si è arrabbiato per come ero vestita”.



Intanto, sembra proprio che Edoardo Donnamaria si sia reso conto di aver esagerato con le parole. Ma sembra non avere alcun timore al riguardo, anzi ammette di non vedere l’ora di dire ciò che pensa. Questo sebbene sia consapevole di aver fatto “delle affermazioni pesanti, che sicuramente tireranno fuori”. Il gieffino non vede l’ora di poterle giustificare.



Sabato sarà l’occasione per l’ingresso di un’altra concorrente. Per Giorni si è fatto il nome di Manuela Villa. Ma non sarà lei ad entrare nella casa del GF Vip 7. E allora chi farà il suo debutto nel reality di Mediaset? La nuova vippona è Dana Saber (Dana Meskin sui social). A rivelarlo è Alessandro Rosica. Ok, ma di chi parliamo? “Dana Saber è una nuova concorrente del Grande Fratello Vip! La modella Italo marocchina è conosciuta solo per la finta paparazzata ‘con tanto di lingua’ con Dayane Mello!!! Grazie agli autori per aver messo dentro l’ennesimo premio Nobel Vip. Scoop esclusivo Alessandro Rosica”.