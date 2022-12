La verità di Antonino Spinalbese potrebbe arrivare durante la diretta di sabato del GF Vip7. Il fatto è venuto alla luce dopo che il concorrente ha scoperto che Ginevra Lamborghini ha un fidanzato (Edoardo Casella) fuori dalla casa. A informare l’ex fidanzato di Belen Rodriguez è stato Attilio Romita.

Dopo la squalifica Ginevra Lamborghini ha fatto intendere all’hair stylist di essersi liberata sentimentalmente, e alle ripetute domande “Ti sei lasciata?” non ha mai smentito. Per questo motivo, da quando ha lasciato la casa, ll’ex vippona ha continuato a fare comparse durante la diretta e visite in casa ad Antonino. Il tutto organizzato per non far cadere la ship Gin-Tonic.

La verità di Antonino Spinalbese: “Devo dirlo ad Alfonso Signorini”

In chiacchiere con Attilio, Antonino ha raccontato la sua situazione: “Se lei fosse entrata da fidanzata, io non mi sarei preso tanta confidenza perché mi sarei messo nei panni del fidanzato”, ha detto. Il giornalista però lo ha bloccato raccontandogli la verità: “Quella cosa che era nata prima del GF VIP ha detto che c’è, le ho chiesto “e Antonino?” Ha detto “Con lui va bene così com’è”. Insomma, Ginevra è fidanzata e glielo ha tenuto nascosto.

Alla luce dei nuovi dettagli sulla situazione sentimentale di Ginevra, Antonino ha raccontato la verità. “Lei andrà via lunedì, io sono riuscito nel mio intento, ce l’ho fatta. Ci tengo, così come ci tengo a lei (riferendosi a Giaele, ndr). Non è semplice, sabato dovrò dirgli la verità ad Alfonso, come ho sempre fatto”, ha detto ad alcuni coinquilini.

Ginevra sta cercando continuamente un contatto fisico con Antonino, ma lui è un po’ sulle sue.



Ginevra avrà capito? Chi lo sa Silvia chi lo sa. #gintonic pic.twitter.com/IVwGa3PyP3 — Har✨ (@is16__) December 15, 2022

Ma qual è la verità di Antonino? si chiedono in tanti sui social. Forse il suo intento era far parlare di sé e continuare a giocare con Ginevra Lamborghini per creare dinamiche a sui favore. In realtà, commentano tanti utenti su Twitter, lui non ha mai avuto un reale interesse per la sorella di Elettra ma ha voluto cavalcare l’onda per far parlare di sé e interessare il pubblico a casa.