L’ingresso di Ginevra Lamborghini al GF Vip ha ulteriormente scombinato gli equilibri in casa. Soprattutto la storia legata ad Antonino Spinalbese: il ritorno tra le mura di Cinecittà dell’ereditiera era proprio funzionale alla dinamica con l’hair stylist dal momento che tra i due il feeling è abbastanza evidente. Tanto che lui si è praticamente dichiarato. “Cosa significa? Ti eccita il fatto che una non ti ascolti, non ti consideri, se la chiami ti dice che deve fare altro? È normale che ti stuzzica e ti faccia anche sorridere questa roba qua? E per quanto possa essere noiosa, se Ginevra vuole fare così per i prossimi 4-5 anni, faccio così anche io… non è che abbiamo 60 anni”, sono state le parole di Antonino.

Tuttavia un particolare potrebbe rimescolare le carte. La situazione al di fuori della casa che riguarda Ginevra Lamborghini. Dopo la squalifica la 30enne fece capire al vippone fece intendere all’hair stylist di essersi liberata sentimentalmente, e alle ripetute domande “Ti sei lasciata?” non ha mai voluto rispondere o smentire. Nelle ultime ore le parole una discussione tra Attilio Romita, Antonella Fiordelisi e Antonino Spinalbese potrebbe aver incastrato Ginevra Lamborghini.

GF Vip rivelazione di Attilio Romita: “Ginevra è fidanzata”

Infatti Antonino Spinalbese in veranda con Attilio Romita ha scoperto che Ginevra Lamborghini non è single, come lei stava facendo credergli. Si parlava del loro rapporto e quando lui ha spiegato che “se lei fosse entrata da fidanzata, io non mi sarei preso tanta confidenza perché mi sarei messo nei panni del fidanzato”, è intervenuto il giornalista che gli ha raccontato tutta la verità. “Quella cosa che era nata prima del GF Vip ha detto che c’è, le ho chiesto “e Antonino?” Ha detto “Con lui va bene così com’è” sono state le parole di Attilio Romita all’hair stylist

“Effettivamente, è da matura ragionare così”, è stato l’immediato di Antonino Spinalbese prima che si imbronciasse e rimanesse pensieroso. “Mi ha fatto capire che è divisa tra le due cose”, ha concluso Romita. In realtà anche l’hair stylist aveva già sospettato qualcosa e infatti ad Attilio Romita e Antonella Fiordelisi ha raccontato: “Ieri gli avevo chiesto se (la crisi con il fidanzato, ndr) fosse scoppiata per colpa mia, non ho capito se aveva capito ma mi ha detto “no non sei stato tu la causa”. Oggi quando ho detto ti sei lasciata, lei ha detto “no, non..” e io sono andato avanti con il discorso”.

Il modo in cui lei non riesce a completare la frase sul non essersi lasciata perché, come direbbe una vecchia filosofa, i coglioni vanno inculati pic.twitter.com/cBP3ryxgMn — Paola. (@Iperborea_) December 14, 2022

ATTILIO che smonta la coppia Ginevra Antonino 💀#gfvip pic.twitter.com/iKMOAcZAw8 — Elisa (@elisa1994_elisa) December 14, 2022

Nel frattempo Antonino Spinalbese è stato chiamato in disparte da Giaele De Donà: “Ci sono rimasta male che saresti andato via senza salutarmi” gli ha detto, facendo riferimento al siparietto della scorsa puntata tra lui e Ginevra Lamborghini. I due hanno parlato della questione, sottolineando quanto l’uno sia importante per l’altra e che qualora dovessero separarsi, dovrebbe esserci un caloroso saluto.