GF Vip 7, Ginevra Lamborghini spara a zero su Antonino Spinalbese. Parole che faranno discutere e che chiudono definitivamente la porta all’ex di Belen. Durante un’intervista a ‘Non succederà più’ su Radio Radio Ginevra Lamborghini ha rimarcato che vede Antonino Spinalbese molto confuso e pertanto gli ha consigliato di lavorare su se stesso prima di uscire con qualsiasi donna.“Non credo che ci siano i presupposti per poter parlare di una cosa del genere”.



Credo che potremmo essere ottimi amici ma una pessima coppia. Io sto continuando a frequentare la persona con la quale uscivo prima del Grande Fratello. Sono una donna estremamente esigente quando ho una relazione, non mi presto a certe cose, non favoleggio troppo. Mi piace la concretezza. Se dovessi stare con un uomo del genere, non starei tranquilla nemmeno un sabato sera”.

GF Vip 7, Ginevra Lamborghini chiude a Antonino Spinalbese



Ginevra ha poi rivelato di essere più vicina alla sorella Elettra: “È un po’ presto per parlarne ma abbiamo avuto modo, dopo la mia uscita, di riavvicinarci. Per me è come avere vinto il Grande Fratello. La vicinanza di mia sorella mi ha riempito il cuore. C’è una porticina che, piano piano, si riaprirà sempre di più. Ci siamo riviste, è stata una cosa veloce in famiglia”.



Una cosa è certa. La storia tra Antonino e Ginevra, e gli effetti su Oriana, non piacciono al pubblico. “Mamma mia che schifo sto teatrino… tra Antonino ed Alfonso uno peggio dell’altro… Sonia pessima proprio, empatia zero…. IMBARAZZANTE! TUTTO IMBARAZZANTE! Non sono una fan di Oriana, ma ridicolizzarla in questo modo sinceramente anche no”.



E ancora: “Oriana ha ragione! Chi non si sentirebbe preso per il culo al suo posto? Antonino non solo ridicolo a mostrarsi adesso tutto da preso da Ginevra, ma anche insensibile nei confronti di Oriana, dai. Comportarsi così quando fino a due giorni fa dichiarava di essere coinvolto da quest’ultima. È stato proprio scorretto, menefreghista e irrispettoso”.

