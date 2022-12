Tensione altissima al GF Vip 7 tra Antonino Spinalbese e un concorrente, che sono ormai arrivati ad avere rapporti minimi. Il litigio è scoppiato all’improvviso e nella casa più spiata d’Italia è subito sceso il gelo, con i due che si sono battagliati verbalmente tra lo sconcerto degli altri coinquilini. A riportare le conversazioni tra i due è stato il sito Blastingnews, ma è soprattutto il video della lite diffuso su Twitter che sta circolando da moltissime ore generando molte discussioni nel pubblico con schieramenti per un fronte e l’altro.

Non è la prima volta che si accendono così tanto i toni al GF Vip 7, ma stavolta Antonino Spinalbese è sembrato davvero incontenibile a tal punto da invitare il compagno di avventura a presentare una denuncia nei suoi confronti. E queste ore erano già state scandite da polemiche roboanti su una gieffina, ovvero Oriana Marzoli, che ha dato vita ad una partita a biliardo troppo hot. E i commenti, ritenuti inadeguati di altri vipponi, hanno fatto innervosire una parte della rete che ha scritto: “Da vomito, pervertiti”.

Leggi anche: “Superato il limite!”. GF Vip 7, Antonino: nuove frasi choc contro Oriana Marzoli





GF Vip 7, Antonino Spinalbese contro Alberto De Pisis

Fuoco e fiamme al GF Vip 7 tra Antonino Spinalbese e il coinquilino, che ha subito messo in chiaro un aspetto, ovvero che l’atteggiamento assunto dall’ex fidanzato di Belen Rodriguez non gli era piaciuto affatto. Inoltre, è anche sceso nei particolari riferendo il motivo di questa sua protesta, ma Antonino non è sembrato affatto d’accordo con le sue parole e ha smentito di aver avuto comportamenti non adeguati. Vediamo nel dettaglio cosa è successo nella casa e soprattutto con chi.

A criticare Antonino Spinalbese è stato Alberto De Pisis, che ha esclamato: “Ti ho trovato aggressivo”, in riferimento ad un precedente battibecco verificatosi in casa. Ma l’ex di Belen ha respinto al mittente quelle parole: “Io ti ho aggredito verbalmente? E perché non la pensi come me? Ma quando mai, l’abbiamo pensata uguale”. Eppure De Pisis non è rimasto convinto da questa spiegazione, anzi: “Antonino, basta con questi toni”. E Spinalbese ha chiuso l’argomento con un eloquente: “E allora denunciami”.

E il pubblico ha reagito così sui social: “Grande Alberto, Antonino sei un piccolo uomo”, “Se questo vuol dire avere le pa***, meglio non averle”, “Ma quanto è assurdo Antonino?”, “Antonino come al solito strafottente”, “Antonino non vedeva l’ora di allearsi con Tavassi, sta giocando sporco”.