GF Vip 7, Ginevra Lamborghini è tornata nella Casa del GF Vip 7: ci resterà per una settimana come ospite nonostante le polemiche dei giorni scorsi. La sorella di Elettra non ha tardato a riprendersi la scena. È successo tutto nella notte dopo che Antonino Spinalbese ha scelto Giaele nel confronto a tre con Oriana Marzoli. A proposito di Giaele Antonino, nel corso della chiacchierata con Ginevra, è stato netto. “Con lei non c’era quella cosa fisica lì, vidi il modo in cui eravamo vicini”.



“Non c’era quella roba, non c’era malizia. Io per come sono fatto, siccome poi ci vado a riflettere, pensai “ora mi sono fidanzato con lei che è fidanzata a suo tempo”. Ginevra ha così detto la sua, spiegando di esserci rimasta male quando ha visto il suo (ex) inquilino sminuire il loro rapporto: “Sono ingenua, devo svegliarmi”.

“Pensai che avevamo confidenza, mi sono sentita come se avessi vissuto una cosa ed era in realtà tutto nella mia testa, la nostra amicizia. Io non metto alla prova, io prendo quello che uno mi dà. Se uno mi pugnala, farà male ma…Poi ci sono rimasta male quando dicesti che per te ero come “una sconosciuta”. Spinalbese davanti alle parole di Ginevra l’ha abbracciata davanti ad Antonella Fiordelisi.



L’ex schermitrice ha preso la palla al balzo è ha detto: “Ma sei ancora fidanzata?”. Dopo un momento di gelo Ginevra ha risposto: “Che palle ste domande, perché volete sapere queste cose? Non sono fatti vostri, non dò notizie dall’esterno. Fatevi i ca**i vostri””. La risposta con tono scherzoso è stata ben digerita da Antonella.



Meno dai fan che hanno subito mosso accuse a Ginevra. Contro la quale aveva tuonato, ieri sera, Stefano Bettarini. “Io non mi chiamo Lamborghini, io non creo dinamiche con Antonino a favore di share e come me tutti gli amici di una Nazione che si chiama Italia e per la quale vado fiero, io e noi, prima delle sue decisioni. Fa comodo così “vincere” (se così si può dire) facile a discapito di chi il bullismo e la violenza le hanno subite veramente? Ribadisco, questo un ulteriore schiaffo a favore del bullismo e della violenza e di chi li ha subiti”.

