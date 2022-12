Colpo di scena al GF Vip 7, il concorrente eliminato viene ripescato in extremis. Proprio così, durante l’ultima puntata del reality di Canale 5 a subire di più il televoto è Charlie Gnocchi. Anche l’uomo era convinto che la sua esperienza nella casa di Alfonso Signorini fosse terminata. E invece in serbo per lui c’erano altri piani. Dopo il verdetto, l’uomo si era detto quasi felice di tornare alla vita di tutti i giorni, stanco del clima che si era creato nella villa di Cinecittà negli ultimi giorni.

Alla fine invece il fratello di Gene ha trovato il biglietto di ritorno. Ma cosa significa in pratica? Il regolamento è chiaro e prevede (come nella scorsa edizione) che ogni uomo o donna all’interno della casa abbia un bussolotto sigillato ad attenderlo dopo l’eliminazione. Al suo interno è scritto il destino del concorrente in seguito ad una eventuale eliminazione dal gioco. Alla fine soltanto uno può avere questo jolly, anzi due, anche una donna potrà usufruirne.

GF Vip 7, il concorrente eliminato viene ripescato

Molti ricorderanno infatti che nella scorsa edizione, a rientrare fu Miriana Trevisan. Il caso ha poi voluto che sarà proprio Charlie Gnocchi a scegliere proprio il bussolotto con il biglietto di ritorno. “Rientri nella casa” è comparso sul foglio quando il padrone di casa ha chiesto di mostrare il responso. Gene Gnocchi quasi triste per l’esito che già sognava di potersi sedere accanto agli ex concorrenti.

Niente da fare quindi, l’uomo Charlie è tornato nella casa tra lo stupore dei concorrenti. Tra l’altro ora sono davvero tantissimi nella casa, dopo l’entrata di Milena Miconi e Riccardo Fogli, insieme a Ginevra Lamborghini che sarà ospite, solo per qualche giorno. La cosa buffa è che Charlie, una volta rientrato, non è stato neanche ri-nominato visto che tutti avevano dato per certa la sua uscita.

Ora non resta da fare all’uomo, di rilassarsi un po’ e cercare di fare pace un po’ con tutti gli altri vipponi, visto che l’ultima è stata una settimana complessa. Ma anche perché sembra che il destino abbia ancora qualcosa in serbo per lui. La vera domanda è: riuscirà Charlie a reggere botta per almeno un altro paio di settimane? Staremo a vedere.

