Alfonso Signorini lo ha annunciato la scorsa settimana: Ginevra Lamborghini entrerà di nuovo nella casa del GF Vip. “La nostra Ginevra non entrerà nella Casa come concorrente perché è stata squalificata” – ha quindi detto il conduttore – Però una settimana nella casa sì, anche perché noi non vediamo l’ora di capire come Antonino reagirà!”. Si tratta dunque del primo caso di una concorrente che viene squalificata e che ha la possibilità di rientrare in casa, seppure non sarà, la sostanza non cambia.

Ginevra Lamborghini è stata squalificata per una frase detta contro Marco Bellavia (“merita di essere bullizzato”) quando l’ex conduttore di Bim Bum Bam era ancora in casa e aveva dei problemi legati alla sua salute mentale. Le telecamere del GF Vip ripresero tutto, audio e video, e scattò la squalifica per l’ereditiera. Ora la 30enne ha la possibilità nuovamente di varcare la famosa porta rossa di Cinecittà: è evidente che il suo ingresso è funzionale a modificare le dinamiche tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli: tutti i protagonisti di questa storia sono perfettamente consapevoli che la figura di Ginevra, in questo momento del reality, è funzionale al racconto.

GF Vip, tampone negativo Ginevra Lamborghini: può entrare

Sui social si è scatenata la polemica per il rientro di Ginevra Lamborghini e anche Marco Bellavia ha detto la sua. L’ingresso della ragazza è previsto per stasera – lunedì 12 dicembre – ma a quando pare ci sono dei problemi. Infatti durante la diretta del GF Vip di sabato 10 dicembre Alfonso Signorini ha spiegato: “Noi l’avevamo spedita in albergo, perché sarebbe dovuta entrare nella casa, ma in realtà è diventata una quarantena vera perché si è presa il Covid”. Ginevra Lamborghini, intervenuta in collegamento, ha aggiornato gli spettatori e il conduttore sulle sue condizioni di salute: “Sono in ripresa. Ho passato lunedì male, male. Martedì male, malissimo. Mercoledì male tendente al boh, non si sa, non si capisce. Ieri già un po’ meglio, oggi bene”.

Insomma il nuovo ingresso di Ginevra Lamborghini sembrava rimandato. E, invece, nelle ultime ore si è sottoposta ad un nuovo tampone molecolare, per capire se effettivamente dovrà rinviare l’ingresso in casa o potrò farlo. E, come si evince, dalle storie di Instagram dell’ereditiera il tampone ha dato esito negativo e quindi potrà far rientro in qualità di ospite e non come concorrente. Non ha specificato se farà il suo ingresso nella puntata di stasera, così come era in programma prima che risultasse positiva al Covid.

Sicuramente Riccardo Fogli e Milena Miconi faranno il loro ingresso in casa nella puntata di lunedì 12 dicembre. Alfonso Signorini lo ha annunciato nella diretta di sabato 10 dicembre collegandosi con i due nuovi concorrenti che stavano ultimando la quarantena in albergo. Dopo tre mesi dall’inizio del reality c’è la necessità di rinnovare le dinamiche nella casa più spiata d’Italia.