GF Vip 7, boccone amarissimo per Alfonso Signorini che incassa il forfait di una concorrente: annunciata nelle settimane scorse Ginevra Lamborghini non entrerà nella Casa. Ginevra di cui si è parlato molto durante la puntata di sabato. Motivo: le parole di Marco Bellavia che non aveva gradito il suo reintegro nella Casa dopo l’espulsione dei mesi scorsi. Alfonso Signorini ha chiesto spiegazioni sulle parole affidate a Twitter sulla sorella di Elettra Lamborghini.



E Marco ha risposto: “Io l’ho perdonata, non volevo attaccare nessuno. – ha dichiarato Marco Bellavia – L’ho perdonata e noi siamo in buoni rapporti. La cosa però mi ha lasciato sorpreso. Non è che io mi posso incatenare davanti alla porta della casa per non farla entrare”. E Ginevra è andata all’attacco. “Non sono d’accordo perché non si può mandare tutto a tarallucci e vino. Io ci sono rimasta male per le parole che Marco Bellavia ha speso”.

GF Vip 7, Ginevra Lamborghini ha il Covid: salta il ritorno



E ancora: “Non deve dire che Twitter fraintende. Sono tre mesi che ricevo insulti per questa storia. Avrei preferito che tu avessi detto quello che pensi a me o ad Alfonso. Fare questa sparata su internet ha contribuito a rendermi ulteriormente ancora di più un mostro”. Parole che hanno fatto indignare molti fan che hanno visto in Ginevra un tentativo di ribaltare la verità dei fatti.



Di sicuro la sorella di Elettra non entrerà stasera insieme: Riccardo Fogli e Milena Miconi sono gli unici ingressi previsti per stasera tra le mura di Cinecittà. Il ritorno di Ginevra Lamborghini, invece, potrebbe essere rimandato a data da destinarsi perché risultata positiva al Covid e la sua ospitata non dovrebbe, di norma, avvenire prima di una completa guarigione.



Eppure gira anche un’altra voce legata al suo mancato ingresso. Voce immediatamente smentita, Ginevra ha deciso di non restare in silenzio. Nel corso di una diretta Instagram di qualche ora fa, l’ereditiera ha mostrato l’esito del tampone al quale si è sottoposta e il cui report ha inequivocabilmente confermato la positività. “Parliamo di cose serie e non di freg**ce”, è stato il commento di Ginevra, “Qui c’è scritto ‘positivo’, ok? Non vi basta?”.