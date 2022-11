Al GF Vip 7 Antonino Spinalbese si è finalmente sbilanciato e, dopo aver vissuto diverse esperienze abbastanza intime con alcune concorrenti, ha rivelato chi sia la ragazza che preferisce e con la quale poteva nascere, o forse nascerà in futuro, qualcosa di importante. Il pubblico stava aspettando queste frasi inequivocabili da diverso tempo e ora finalmente la verità è venuta fuori. La sua rivelazione è arrivata nel corso di un dialogo avuto con Edoardo Donnamaria ed Antonella Fiordelisi.

Durante una delle tante giornate nella casa del GF Vip 7, Antonino Spinalbese ha aperto il suo cuore e i telespettatori hanno potuto ascoltare frasi inequivocabili su una vippona di questa edizione. L’ex di Belen nelle scorse ore ha anche avuto il tempo di criticare duramente Charlie Gnocchi, dopo alcune frasi choc del fratello di Gene su Oriana Marzoli: “Dai, ti ha richiamato anche il GF Vip, ti ha urlato. Sei un pervertito, dopo una certa età secondo me tutti”. E anche Luca Onestini si è arrabbiato non poco.

GF Vip 7, Antonino Spinalbese: “La più idonea a me è Ginevra”

Come ben sapete, al GF Vip 7 Antonino Spinalbese ha avuto a che fare con ben tre ragazze differenti. Come ha rievocato anche il sito Biccy, lui ha avuto in un primo momento un legame rilevante con Ginevra Lamborghini, che successivamente è stata squalificata dal programma per il noto caso legato a Marco Bellavia. Poi c’è stata attrazione estetica con Giaele De Donà e infine una vicinanza con la new entry Oriana Marzoli, con la quale ci sarebbe stato un amplesso prima del litigio e della rottura dei rapporti.

Facendo un bilancio della sua esperienza al GF Vip, Antonino Spinalbese ha ormai compreso definitivamente quale sia la gieffina che gli abbia dato maggiori emozioni. E non manca ovviamente un po’ di nostalgia: “Ti posso dire che quella più idonea a me è senza dubbio stata Ginevra, ma l’estetica non c’entra nulla. Se fosse rimasta qua dentro un altro mese, c’era certamente più probabilità”. Quindi, il suo più grande dispiacere è avvenuto con l’esclusione dal reality della Lamborghini, con la quale ci sarebbero state chance forse di fidanzamento.

Su Ginevra Spinalbese aveva invece detto qualche giorno fa, discutendone con Oriana: ““Come mai continuano con questa cosa mia e di Ginevra? Perché fuori ci sperano. La ship nonostante sia fidanzata? Ma non lo sa nemmeno lei se è fidanzata. I fan mandano striscioni che vorrebbero che io e lei stessimo insieme o che ci fosse il suo ritorno. La gente vuole la storia e mandano striscioni”.