Bufera su Antonino Spinalbese. Il concorrente del GF Vip 7 ed ex fidanzato di Belen Rodriguez è uno dei vipponi del reality show condotto da Alfonso Signorini e nelle ultime settimane è stato protagonista del gossip nella casa. Antonino ha infatti avuto un flirt con la new entry del programma, l’influencer spagnola Oriana Marzoli.

I due hanno trascorso qualche notte di fuoco ma Antonino ha deciso di troncare la storia dopo una dichiarazione della giovane. Mentre i due parlavano in giardino, lui ha confessato di sentire la mancanza della figlia Luna Mari e la risposta dell’influencer è stata davvero fuori luogo: “Ma come ancora per tua figlia stai così? Ancora adesso? Comunque ti capisco anche a me manca tantissimo il mio cane“. Parole che hanno fatto scioccato Antonino Spinalbese.

Leggi anche: “No, ma davvero?”. Il dettaglio intimo di Antonino al GF Vip 7, Oriana Marzoli lo svela a Sarah





“Io do peso alle parole, ripeto che me ne sono pentito. Io con che coraggio esco con una donna così? Se la mia ex all’inizio della storia mi avesse detto ‘mi manca mio figlio’, io non le avrei mai detto ‘anche a me manca il cane’. Mi ha deluso c’è poco da fare è la verità”, ha spiegato Antonino Spinalbese. Molti hanno dato ragione all’ex fidanzato di Belen Rodriguez, ma ora una bufera si è abbattuta su Antonino.

Bufera su Antonino per la frase su Oriana Marzoli. Il vippone è stato fortemente criticato dopo le parole pronunciate sul suo ex flirt della casa del GF Vip 7. In una chiacchierata con Spinalbese e Sarah Altobello. Charlie Gnocchi infatti ha fatto dei commenti davvero pesanti su Oriana. Non contento ha anche chiesto un voto alla prestazione dell’influencer spagnola.

“Quanto posso dare ad Oriana? Un 9. Come e basta? – ha detto l’ex fidanzato di Belen Rodriguez – Mica è un voto basso, è un 9, sopra il 9 è difficile. Il 10 l’ho trovato, ma è tostissimo da battere. “Oriana si vuole fare una tro***…ha la f** bagnata…sempre sempre”, il commento choc di Charlie Gnocchi. “Che voto dai?”, ha chiesto poi il concorrente del GF Vip 7.

Charlie: “Oriana si vuole fare una trombata…ha la figa bagnata…sempre sempre” “che voto dai?”

Antonino: “nove”



🚨 Espulsione immediata di questo porcone

Fate girare 🚨#gfvip #donnalisi #nikiters pic.twitter.com/S6WUUb0sps — Veritas (@Veritas55543576) November 27, 2022

E la bufera su Antonino e Charlie è servita, soprattutto dopo che il vippone si è lamentato del comportamento che Oriana ha avuto con lui mentre parlava della figlia Luna Marì. “Caro Spinalbese quante persone c’erano qui a ridere? Se punite Gnocchi dovete punire anche Spinalbese che é complice ride e dà 9 come voto ad Oriana! Schifo”. “Questo che parla sempre di dare l’esempio e ripete di essere padre, qui che esempio stava dando?”, “Le frasi di Charlie sono viscide e schifose. però Antonino che si mette a dare un voto sulla prestazione che Oriana ha avuto con lui, dovrebbe anche lui imparare a dire “una parola in meno” che bassezza entrambi”, “Espulsione immediata di questo porcone Fate girare”, sono solo alcuni commenti lasciati su Twitter.