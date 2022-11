Il dettaglio hot di Antonino svelato da Oriana Marzoli. La seconda coppia del GF Vip 7 è scoppiata, ma non mancano dettagli intimi dopo le due notti di passione trascorse nella camera del reality show condotto da Alfonso Signorini. A chiudere la relazione è stato l’ex fidanzato di Belen Rodriguez, sconvolto dalle parole dell’influencer.

Antonino Spinalbese ha confessato di sentire la mancanza della figlia Luna Mari e la risposta dell’influencer è stata davvero fuori luogo: “Ma come ancora per tua figlia stai così? Ancora adesso? Comunque ti capisco anche a me manca tantissimo il mio cane“. Parole che hanno fatto scioccato Antonino, intenzionato a chiudere la storia con lei. Lo ha ripetuto anche ad alcuni vipponi con i quali si è sfogato.

“Io do peso alle parole, ripeto che me ne sono pentito. Io con che coraggio esco con una donna così? Se la mia ex all’inizio della storia mi avesse detto ‘mi manca mio figlio’, io non le avrei mai detto ‘anche a me manca il cane’. Mi ha deluso c’è poco da fare è la verità”, ha detto Antonino Spinalbese parlato dell’uscita fuori luogo dell’influencer spagnola.

“Ma dai come si fa? Ho capito che non è la donna per me. Io prima di cercare una fidanzata cerco una donna che possa andare bene anche a mia figlia. Qui manca proprio la materia prima”, ha detto ancora. Conclusa la storia, Oriana ha svelato un dettaglio hot di Antonino. Lo ha fatto in una chiacchierata con Sarah Altobello, rimasta sconvolta dalle parole della vippona.

Oriana: Ma perche pensi che sto così..



Sappiamo cara Oriana che ti interessa solo 🎺🎺..altro che sentimenti #Gintonic #GFvip #Antonino



pic.twitter.com/VoH94HSIPI — Ari Adion (@ari_adion) November 25, 2022

Il dettaglio hot ha lasciato Sarah Altobello senza parole. L’ex compagno di Belen Rodriguez sarebbe ben dotato e il dettaglio hot è saltato fuori da Oriana, che con lui ha trascorso alcune notti sotto le coperte. “È dotato?”, chiede Sarah. E Oriana annuisce: “Ah, e perché secondo te sto così?”. “Ah quindi è top in quel senso? Wow, lombare! Ma veramente, però non sembra. Io di solito me ne accorgo, mi casca l’occhio. Non mi sbaglio quasi mai. Ho sempre trovato cose belle in quel senso”, ha commentato un’incredula Sarah.