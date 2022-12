Al GF Vip 7 Oriana Marzoli è rimasta letteralmente sconvolta da una scoperta su un concorrente. Tutto è successo improvvisamente e a rivelare ogni tipo di dettaglio è stata Micol Incorvaia. I fatti sono avvenuti all’interno di una camera e il pubblico, quando ha sentito quelle parole dalla sorella di Clizia, è rimasto a bocca spalancata. Ad ascoltare tutto è stata anche Wilma Goich, la quale ha subito precisato che non si sarebbe certamente scandalizzata di fronte a simili racconti bollenti.

Nella casa del GF Vip 7 Oriana Marzoli ha quindi fatto una scoperta hot su un concorrente. E proprio la venezuelana aveva fatto altre rivelazioni bollenti, durante un dialogo con Giaele De Donà: “Ristorante: Oriana in codice racconta di aver avuto o di volere un rapporto sessuale. Mi pare dica che ha avuto la metà. Ristorante uguale letto, cibo uguale eccitazione, mangiare e cucinare uguale sco***, buio uguale intimità. Conclude che ha ancora molta fame”. Ma veniamo al presente.

GF Vip 7, Oriana Marzoli fa scoperta hot su concorrente Tavassi

Durante una delle tante giornate al GF Vip 7, Oriana Marzoli si è resa protagonista di questa scoperta inaspettata su un concorrente e lo ha raccontato a tutti. Ma è stata Micol a svelare tutto anche al pubblico: “No ragazzi, non potete capire, era sconvolta mentre lo raccontava. Lei è rimasta scioccata, è corsa in camera a dire: ‘Non ci posso credere, aiuto. Io pensavo che fosse uno scherzo’. Così le abbiamo chiesto cosa fosse successo e lei ad un certo punto ci ha detto tutto”, ha riportato il sito Biccy.

Poi la Incorvaia ha aggiunto, riferendo ciò che ha raccontato Oriana su Edoardo Tavassi: “Con dovizia di particolari ci stava spiegando il fatto che ha visto qualcosa che non doveva vedere e ha fatto proprio dei commenti. Devo dire che sono molto positivi per lui. Voi non potete capire, descriveva tutto nei dettagli, anche se è stata una scena di pochi secondi. Dopo mi guarda e mi fa ‘no scusami ma tu sei gelosa’. Io l’ho rassicurata e le ho detto che poteva raccontare e riderci su tranquillamente”.

Secondo quanto appreso, per errore Edoardo Tavassi, che era in accappatoio, lo ha aperto senza però rendersi conto che in stanza c’era pure Oriana Marzoli. E quindi lei ha visto senza vestiti il fratello di Guendalina, prima di rivelare ogni particolare soprattutto a Micol e Giaele.