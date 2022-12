Al GF Vip 7 Oriana Marzoli e Giaele De Donà hanno dato vita ad una conversazione decisamente molto bollente. Hanno fatto di tutto per evitare di farsi capire, ma gli attentissimi telespettatori hanno compreso l’argomento e ne hanno parlato apertamente sul social network Twitter. Un dialogo che speravano rimanesse segreto, ma il contenuto è stato praticamente svelato dagli utenti, che si sono divertiti a fare i detective e a tradurre parola dopo parola ciò che si erano dette le due vippone.

Dunque, nella casa del GF Vip 7 c’è stata una conversazione hot tra Oriana Marzoli e Giaele De Donà e a breve vi riferiremo tutti i particolari. Intanto, Oriana è stata vittima di un incidente inaspettato. Si stava sistemando le extension quando Nikita Pelizon ha distrattamente lasciato la piastra per capelli sulla sedia di ceramica. Oriana si stava specchiando quando andando a risedersi non ha fatto caso alla piastra: “Attenta!”, ha gridato Nikita, ma Oriana si era già adagiata sulla sedia. E si è bruciata la coscia.

GF Vip 7, tra Oriana Marzoli e Giaele De Donà un dialogo hot

Secondo quanto ricostruito da Leggo col supporto prezioso degli utenti di Twitter, al GF Vip 7 Oriana Marzoli e Giaele De Donà si sono scatenate utilizzando delle parole in codice per non essere troppo esplicite. Entrando nello specifico, l’influencer originaria del Venezuela ha commentando usando i termini cibo da cucinare, ristorante e mangiare. Sembrerebbero cose normalissime, ma dietro tutto questo si nasconderebbe invece un messaggio dal contenuto decisamente vietato ai minori.

Alcuni internauti hanno tradotto quelle frasi di Oriana Marzoli, infatti hanno scritto: “Ristorante: Oriana in codice racconta di aver avuto o di volere un rapporto sessuale. Mi pare dica che ha avuto la metà. Ristorante uguale letto, cibo uguale eccitazione, mangiare e cucinare uguale sco***, buio uguale intimità. Conclude che ha ancora molta fame”. Giaele ha riso, a testimonianza del fatto che avesse compreso l’intento della coinquilina. E anche il pubblico da casa ha scoperto in poco tempo quelle allusioni.

E il tweet di colei che ha diffuso il video della conversazione a luci rosse ha aggiunto: “Morta per questo discorso in codice tra Oriana e Giaele”. Tantissime risate da parte dei telespettatori, che non ci hanno messo troppo a capire la natura dei messaggi della venezuelana.